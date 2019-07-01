Сбежавший срочник оказался в Карелии

Новобранец покинул казарму в Новочеркасске Ростовской области.

Сбежавший 28 июня из воинской части в Новочеркасске Ростовской области 18-летний солдат-срочник оказался в Карелии. Его обнаружили в республике 1 июля. Он призывался в армию из Карелии. Его нашли в доме матери, сообщает пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии России. Молодой человек, покидая часть № 3785 на улице Кривошлыкова, унес с собой спецсредства: резиновую дубинку, газовый баллончик, электрошокер. Парень отслужил почти полгода. В отношении дезертира проводится проверка.