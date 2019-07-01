В Липецкую область возвращается летнее тепло

2 июля через Липецкую область с северо-запада на юго-восток будут перемещаться атмосферные фронты — пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами и ветром до 15-17 м/сек. 3 и 4 июля небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 2 и 3 июля - 19-23 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше климатической нормы, 4 июля - 16-17 градусов, что на 2-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью умеренные, местами небольшие кратковременные дожди, днем местами также небольшие, кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер западный, 7-12 м/сек, при грозах возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 14 до 19 градусов тепла, днем составит от 24 до 29 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, ночью умеренные, а днем небольшие кратковременные дожди. Температура ночью от 16 до 18 градусов тепла, днем от 26 до 28 градусов тепла.



2 июля стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1947 году – 6 градусов тепла.



