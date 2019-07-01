Погода в Липецке

48 минут назад

В Липецкую область возвращается летнее тепло

394
1
В Липецкую область возвращается летнее тепло

2 июля через Липецкую область с северо-запада на юго-восток будут перемещаться атмосферные фронты — пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами и ветром до 15-17 м/сек. 3 и 4 июля небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 2 и 3 июля - 19-23 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше климатической нормы, 4 июля - 16-17 градусов, что на 2-3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью умеренные, местами небольшие кратковременные дожди, днем местами также небольшие, кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер западный, 7-12 м/сек, при грозах возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 14 до 19 градусов тепла, днем составит от 24 до 29 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью умеренные, а днем небольшие кратковременные дожди. Температура ночью от 16 до 18 градусов тепла, днем от 26 до 28 градусов тепла.

2 июля стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1947 году – 6 градусов тепла.

394
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области небольшие дожди и до +26
#дожди
19
В Липецкой области небольшие дожди и до +26

вчера, 17:04

Погода в Липецке
В Липецкой области из-за облачности температура воздуха может снижаться до +14
#похолодание
25
В Липецкой области из-за облачности температура воздуха может снижаться до +14

29.06.2019 17:21

Погода в Липецке
В Липецкой области на 6 градусов холоднее нормы
#похолодание
20
В Липецкой области на 6 градусов холоднее нормы

28.06.2019 16:23

Погода в Липецке
Предупреждение МЧС: в Липецке возможен сильный ветер
#ветер
5
Предупреждение МЧС: в Липецке возможен сильный ветер

28.06.2019 14:28

Погода в Липецке
Спасатели предупреждают о сильной грозе
#гроза
24
Спасатели предупреждают о сильной грозе

27.06.2019 20:14

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди с градом, ветер и до +22
#похолодание
18
В Липецкой области дожди с градом, ветер и до +22

27.06.2019 17:30

Погода в Липецке