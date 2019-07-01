В России
4 минуты назад
В России разработали правила работы сервисов для попутчиков
Предложение Минтранса регламентирует перевозки.
Минтранс представил проект нового закона и поправок к действующим нормам для регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях, пишет « Коммерсант». Крупнейшим из таких сервисов в РФ считается французская BlaBlaCar. Кроме того, на российском рынке работают BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Проект запрещает использовать наличные средства для компенсации водителям, число рейсов может быть ограничено двумя в сутки, а попутчиков — пятью. Кроме того, водитель, предоставляющий услуги карпулинга, должен иметь водительские права категории В и стаж от двух лет. В противном случае перевозчику и агрегатору грозит блокировка.
По данным «Коммерсанта», Минтранс 28 июня направил разработанный документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в сфере карпулинга. Рассмотрение проекта продлится до 25 июля. Документ сможет вступить в силу через год после подписания.
Проект запрещает использовать наличные средства для компенсации водителям, число рейсов может быть ограничено двумя в сутки, а попутчиков — пятью. Кроме того, водитель, предоставляющий услуги карпулинга, должен иметь водительские права категории В и стаж от двух лет. В противном случае перевозчику и агрегатору грозит блокировка.
По данным «Коммерсанта», Минтранс 28 июня направил разработанный документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в сфере карпулинга. Рассмотрение проекта продлится до 25 июля. Документ сможет вступить в силу через год после подписания.