В России

4 минуты назад

В России разработали правила работы сервисов для попутчиков

13
#поездки #услуга #сервис #перевозки
В России разработали правила работы сервисов для попутчиков

Предложение Минтранса регламентирует перевозки.

Минтранс представил проект нового закона и поправок к действующим нормам для регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях, пишет « Коммерсант». Крупнейшим из таких сервисов в РФ считается французская BlaBlaCar. Кроме того, на российском рынке работают BeepCar и «Яндекс.Попутка».

Проект запрещает использовать наличные средства для компенсации водителям, число рейсов может быть ограничено двумя в сутки, а попутчиков — пятью. Кроме того, водитель, предоставляющий услуги карпулинга, должен иметь водительские права категории В и стаж от двух лет. В противном случае перевозчику и агрегатору грозит блокировка.

По данным «Коммерсанта», Минтранс 28 июня направил разработанный документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в сфере карпулинга. Рассмотрение проекта продлится до 25 июля. Документ сможет вступить в силу через год после подписания.
13
#поездки #услуга #сервис #перевозки

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Владельцев люксовых автомобилей хотят штрафовать на большие суммы
#штраф #парковка
Владельцев люксовых автомобилей хотят штрафовать на большие суммы

15 минут назад

В России
В российских магазинах устроят молочные рейды
#молоко #торговля
В российских магазинах устроят молочные рейды

26 минут назад

В России
В России выросли тарифы на «коммуналку»
#ЖКХ #тарифы
14
В России выросли тарифы на «коммуналку»

38 минут назад

Общество
Микрозаймы ограничили до 365% годовых
#кредит #микрозайм
Микрозаймы ограничили до 365% годовых

52 минуты назад

В России
Евкуров станет заместителем министра обороны по боевой подготовке
Евкуров станет заместителем министра обороны по боевой подготовке

сегодня, 07:42

В России
Более половины россиян предпочли отдых у телевизора походам в театры и кафе
Более половины россиян предпочли отдых у телевизора походам в театры и кафе

сегодня, 07:35

В России