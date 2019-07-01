Происшествия

11 минут назад

Строительства ДК в Липецкой области привлекло внимание ФСБ и прокуратуры

252
#мошенничество #
Строительства ДК в Липецкой области привлекло внимание ФСБ и прокуратуры

Строители использовали более дешевые материалы и отклонились от проекта. Но ДК был принят заказчиком. 

В рамках межведомственного взаимодействия прокуратуры Липецкой области регионального УФСБ выявлены факты нарушений закона при приемке и оплате муниципальным заказчиком работ по строительству сельского Дома культуры на 100 мест в с. Лавы Елецкого района .

Как  сообщили в прокуратуре Липецкой области, установлено, что строительство сельского Дома культуры велось с нарушением строительных норм и отступлением от проекта.

В частности, не были выполнены в полном объеме запроектированные работы, применены более дешевые материалы, что повлекло фактическое снижение стоимости работ по сравнению с проектом.

Согласно сметных расчетов стоимость невыполненных и выполненных с отступлением от проекта работ составила 458 892 руб.

При таких обстоятельствах заказчик был обязан направить подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от подписания актов приемки работ.

Однако в нарушение требований закона заказчик принял и оплатил работы, в том числе и невыполненные.

Более того, Дом культуры введен в эксплуатацию без системы внутреннего противопожарного водопровода и его автоматизации, что создает угрозу для жизни и здоровья людей.

На основании материалов проверки Елецким МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.1ст.292 УК РФ ( служебный подлог).

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступлений и круг причастных к нему лиц, в т.ч. дававших указания на подписание фиктивных актов.

Ход следствия взят прокуратурой на контроль.

Фото: vk.com/club161979201
252
#мошенничество #

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Трое детей пострадали в Липецкой области за выходные
#дтп
4
Трое детей пострадали в Липецкой области за выходные

сегодня, 10:14

Происшествия
Грязинские полицейские раскрыли кражу с банковской карты
#кража
6
Грязинские полицейские раскрыли кражу с банковской карты

сегодня, 10:06

Происшествия
Автомобиль «КИА Рио» врезался в разделительное ограждение
#дтп
6
Автомобиль «КИА Рио» врезался в разделительное ограждение

сегодня, 09:45

Происшествия
ДТП на улице Ленина попало на видео
#авария #ДТП
7
ДТП на улице Ленина попало на видео

сегодня, 09:03

Происшествия
Безработный украл у пенсионерки 45 тысяч рублей и ювелирные изделия
#кража
4
Безработный украл у пенсионерки 45 тысяч рублей и ювелирные изделия

сегодня, 08:42

Происшествия
У жителя Добровского района 19-летний липчанин силой отнял автомобиль
5
У жителя Добровского района 19-летний липчанин силой отнял автомобиль

сегодня, 08:40

Происшествия