Происшествия
11 минут назад
Строительства ДК в Липецкой области привлекло внимание ФСБ и прокуратуры
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Строители использовали более дешевые материалы и отклонились от проекта. Но ДК был принят заказчиком.
В рамках межведомственного взаимодействия прокуратуры Липецкой области регионального УФСБ выявлены факты нарушений закона при приемке и оплате муниципальным заказчиком работ по строительству сельского Дома культуры на 100 мест в с. Лавы Елецкого района .
Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, установлено, что строительство сельского Дома культуры велось с нарушением строительных норм и отступлением от проекта.
В частности, не были выполнены в полном объеме запроектированные работы, применены более дешевые материалы, что повлекло фактическое снижение стоимости работ по сравнению с проектом.
Согласно сметных расчетов стоимость невыполненных и выполненных с отступлением от проекта работ составила 458 892 руб.
При таких обстоятельствах заказчик был обязан направить подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от подписания актов приемки работ.
Однако в нарушение требований закона заказчик принял и оплатил работы, в том числе и невыполненные.
Более того, Дом культуры введен в эксплуатацию без системы внутреннего противопожарного водопровода и его автоматизации, что создает угрозу для жизни и здоровья людей.
На основании материалов проверки Елецким МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.1ст.292 УК РФ ( служебный подлог).
В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступлений и круг причастных к нему лиц, в т.ч. дававших указания на подписание фиктивных актов.
Ход следствия взят прокуратурой на контроль.
Фото: vk.com/club161979201
Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, установлено, что строительство сельского Дома культуры велось с нарушением строительных норм и отступлением от проекта.
В частности, не были выполнены в полном объеме запроектированные работы, применены более дешевые материалы, что повлекло фактическое снижение стоимости работ по сравнению с проектом.
Согласно сметных расчетов стоимость невыполненных и выполненных с отступлением от проекта работ составила 458 892 руб.
При таких обстоятельствах заказчик был обязан направить подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от подписания актов приемки работ.
Однако в нарушение требований закона заказчик принял и оплатил работы, в том числе и невыполненные.
Более того, Дом культуры введен в эксплуатацию без системы внутреннего противопожарного водопровода и его автоматизации, что создает угрозу для жизни и здоровья людей.
На основании материалов проверки Елецким МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.1ст.292 УК РФ ( служебный подлог).
В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступлений и круг причастных к нему лиц, в т.ч. дававших указания на подписание фиктивных актов.
Ход следствия взят прокуратурой на контроль.
Фото: vk.com/club161979201
252