В России
15 минут назад
Владельцев люксовых автомобилей хотят штрафовать на большие суммы
Депутаты готовят поправки в законодательство.
Зампредседатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский от «Единой России» заявил, что считает необходимым повысить размер штрафа за неоднократное нарушение правил парковки для владельцев автомобилей люксового сегмента, пишут «Известия».
- Если мы говорим о владельцах дорогих авто, то речь, на мой взгляд, должна вестись о том, что если нарушение носит не эпизодический, а системный характер, то именно здесь и должно быть дополнительное наказание (повышенный размер штрафа). То есть если человек один раз неправильно припарковался или два раза - это, возможно, ошибка, человек забыл оплатить парковку. То есть время должно расставить все на свои места. Но если нарушение по отдельным физически лицам носит системный характер, то, на мой взгляд, меры дисциплинарного и административного взыскания должны быть усилены, - сказал Афонский «Агентству «Москва».
Ранее стало известно, что только за последние три месяца в Москве за неправильную парковку эвакуировано более 9 тыс. автомобилей люксовых брендов. Рядом с местами, где были с нарушениями оставлены автомобили, находились платные парковки.
- Если мы говорим о владельцах дорогих авто, то речь, на мой взгляд, должна вестись о том, что если нарушение носит не эпизодический, а системный характер, то именно здесь и должно быть дополнительное наказание (повышенный размер штрафа). То есть если человек один раз неправильно припарковался или два раза - это, возможно, ошибка, человек забыл оплатить парковку. То есть время должно расставить все на свои места. Но если нарушение по отдельным физически лицам носит системный характер, то, на мой взгляд, меры дисциплинарного и административного взыскания должны быть усилены, - сказал Афонский «Агентству «Москва».
Ранее стало известно, что только за последние три месяца в Москве за неправильную парковку эвакуировано более 9 тыс. автомобилей люксовых брендов. Рядом с местами, где были с нарушениями оставлены автомобили, находились платные парковки.