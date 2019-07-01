В России

15 минут назад

Владельцев люксовых автомобилей хотят штрафовать на большие суммы

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#штраф #парковка
Владельцев люксовых автомобилей хотят штрафовать на большие суммы

Депутаты готовят поправки в законодательство.

Зампредседатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский от «Единой России» заявил, что считает необходимым повысить размер штрафа за неоднократное нарушение правил парковки для владельцев автомобилей люксового сегмента, пишут «Известия».

- Если мы говорим о владельцах дорогих авто, то речь, на мой взгляд, должна вестись о том, что если нарушение носит не эпизодический, а системный характер, то именно здесь и должно быть дополнительное наказание (повышенный размер штрафа). То есть если человек один раз неправильно припарковался или два раза - это, возможно, ошибка, человек забыл оплатить парковку. То есть время должно расставить все на свои места. Но если нарушение по отдельным физически лицам носит системный характер, то, на мой взгляд, меры дисциплинарного и административного взыскания должны быть усилены, - сказал Афонский «Агентству «Москва».

Ранее стало известно, что только за последние три месяца в Москве за неправильную парковку эвакуировано более 9 тыс. автомобилей люксовых брендов. Рядом с местами, где были с нарушениями оставлены автомобили, находились платные парковки.
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#штраф #парковка

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