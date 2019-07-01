В России
25 минут назад
В российских магазинах устроят молочные рейды
Эксперты Роскачества проверят соблюдение новых требований продажи молочной продукции.
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке, сообщает ТАСС. Эксперты Роскачества планируют проверить российские магазины на соблюдение новых правил продажи молочной продукции.
Постановление правительства РФ, согласно которому продукция из натурального молока должна выделяться, было принято в конце января 2018 года. «Разделение продуктов одной категории с разным составом является довольно распространенной мировой практикой и направлено, в первую очередь на то, чтобы потребитель быстро и безошибочно мог идентифицировать необходимый для себя вид «молочки», считает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Как сообщили РИА Новости в компании X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") ,практически все магазины сетей подготовились к исполнению новых требований. На ценниках появилось обозначение "СЗМЖ" (содержит заменитель молочного жира) и "БЗМЖ" (без заменителя). Также в торговых залах вывесят плакаты, объясняющие новую маркировку. В магазинах "Магнит" молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты также визуально выделят с помощью ценников: у продуктов, где нет заменителя молочного жира, нанесут соответствующую надпись. В "Ашане" сообщили, что продукты без заменителя молочного жира выделят специальным значком.
Постановление правительства РФ, согласно которому продукция из натурального молока должна выделяться, было принято в конце января 2018 года. «Разделение продуктов одной категории с разным составом является довольно распространенной мировой практикой и направлено, в первую очередь на то, чтобы потребитель быстро и безошибочно мог идентифицировать необходимый для себя вид «молочки», считает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Как сообщили РИА Новости в компании X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") ,практически все магазины сетей подготовились к исполнению новых требований. На ценниках появилось обозначение "СЗМЖ" (содержит заменитель молочного жира) и "БЗМЖ" (без заменителя). Также в торговых залах вывесят плакаты, объясняющие новую маркировку. В магазинах "Магнит" молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты также визуально выделят с помощью ценников: у продуктов, где нет заменителя молочного жира, нанесут соответствующую надпись. В "Ашане" сообщили, что продукты без заменителя молочного жира выделят специальным значком.