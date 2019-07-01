50 минут назад
«Квадре» придется сделать перерасчет по всем платежам липчан за декабрь»
Депутат областного Совета Андрей Трофименков считает, что монополист автоматически должен ответить рублем за игры с тарифами перед всеми потребителями тепла и горячей воды.
- Декабрьская ситуация должна быть наказуема! - заявил на совещании в администрации области вице-губернатор Илья Тузов, назвав то, что случилось, бардаком.
Сказано - сделано. ГЖИ по Липецкой области забросало «Квадру» предписаниями по обращениям липчан на перерасчет декабрьского платежа, но ресурсники пошли в атаку и оспорили одно из них в суде.
В пресс-службе филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация», сообщили, что вопросы по методике расчета платы за отопление в декабре 2018 года возникали во многих регионах России, не только в зоне присутствия ПАО «Квадра». В связи с этим Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ опубликовало письмо с разъяснениями, в котором говорится следующее:
«... стоит учитывать, что расчеты за объем потребленного коммунального ресурса ведутся не за календарный период (то есть с 1 по последнее число месяца), а за расчетный период, то есть за период между снятиями показаний приборов учета. Кроме того, законодательством не предусмотрено дробление показаний приборов учета по дням, принадлежащим разным календарным месяцам.
Таким образом, расчет за объем коммунального ресурса, потребленный за январь 2019 г. (то есть объем, потребленный фактически с 25 декабря 2018 г. по 25 января 2019 г.) будет осуществляться с учетом тарифа, установленного с 1 января 2019 г.».
Данная позиция, по мнению «Квадры», подтверждается судебной практикой (определением Верховного Суда РФ, постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа).
Однако с таким подходом не согласны ни в ГЖИ, ни в УФАС по Липецкой области, ни некоторые политики.
- «Квадра» уже проиграла по одному предписанию в арбитражном суде и подала кассационную жалобу в воронежский суд. Но я лично убежден в том, что «Квадре» придется в конце концов, как бы эта организация не сопротивлялась, сделать перерасчет по всем платежам липчан за декабрь прошлого года. Задача власти и моя лично задача - сделать так, чтобы перерасчет был произведен всем потребителям, независимо от того, обращались ли они за перерасчетом или нет, - говорит депутат областного Совета Андрей Трофименков.
Парламентарий считает, что нынешнее законодательство не в полной мере защищает права потребителей. В настоящее время каждый человек, считающий себя обиженным теми же коммунальщиками, должен лично обращаться в органы власти и в суды за защитой своих прав. Понятно, что желание связываться с сильным (с сильным - не судись, говорит русская поговорка) есть у немногих. И этим бессовестно пользуются монополисты.
- Сегодня ГЖИ выдала около ста предписаний «Квадре» на перерасчет. Но это - капля в море. Потребителей, которым добавили в предновогоднюю неделю «подарок» в виде расчета по новому тарифу, десятки тысяч. И только единицам, которым не жаль своего времени, тем, кто владеет юридическими навыками, удается заставить монополиста сделать перерасчет. В России нет прецедентного права, которое бы заставляло по одному доказанному судом случаю делать РСО перерасчет для всех потребителей. И этой правовой, вернее, бесправной ситуацией активно пользуются компании, оказывающие разные услуги населению. Моя задача - чтобы каждый потребитель увидел перерасчёт и знал, что он может получить госзащиту от монополистов, - продолжает Андрей Трофименков.
Точку зрения депутата поддерживает начальник ГЖИ по Липецкой области Денис Надеев:
- «Квадра» за декабрь излишне начислила своим клиентам в среднем 30 рублей за тепло и горячую воду. На первый взгляд, сумма небольшая. Но в пределах региона она выливается в миллионы рублей.
Тариф на тепловую энергию для населения на период с 1 июля по 31 декабря 2018 года постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области составлял 1843 рубля 74 копейки за 1 Гкал. С нового года по 30 июня тариф составил уже 1874 рубля 99 копеек за гигокалорию тепла.
Денис Надеев говорит о том, что его ведомство по обращениям липчан выдало липецкому филиалу «Квадры» порядка 300 предписаний на перерасчет декабрьского платежа. Но, в свою очередь, от «Квадры» в Арбитражный суд Липецкой области поступило 130 заявлений о признании актов ГЖИ недействительными.
- По одному такому делу в Арбитражном суде вынесено решение в нашу пользу. Но истец собирается обжаловать его в суде вышестоящей инстанции, в Воронеже. Если это решение устоит в инстанциях, то оно станет прецедентом, и мы выдадим предписание «Квадре» о необходимости сделать перерасчет всем потребителям региона, - говорит Денис Надеев.
В связи с тем, что такое начисление платы распространяется на всех потребителей липецкого филиала «Квадры», то есть касается неопределенного круга лиц, к делу присоединилось и Липецкое УФАС России.
- Антимонопольное ведомство проанализировало состояние конкуренции на рынке по производству, передаче и распределении пара и горячей воды, - рассказали в пресс-служба УФАС. - По данным анализа, ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» занимает на этом рынке доминирующее положение с долей 100%. Таким образом, в действиях филиала ПАО «Квадра» налицо признаки злоупотребления доминирующим положением. Липецкое УФАС России возбудило в отношении компании дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
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