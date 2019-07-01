В России

51 минуту назад

Микрозаймы ограничили до 365% годовых

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#кредит #микрозайм
Микрозаймы ограничили до 365% годовых

Ростовщикам прописали дополнительные требования.

Вступающие в силу с 1 июля поправки в законодательство ограничивают размер годовых процентов для микрозаймов. Такое решение приняли в Центробанке. Участники рынка переходят на долгосрочные кредиты, потому что займы до зарплаты будут уже не такими рентабельными, уточняет РБК. Ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).

По достижении этого лимита банки и МФО обязаны прекратить начисление процентов, штрафов и других платежей. Проценты по таким ссудам не могут превышать 365% годовых. Новые нормы не коснутся ссуд до 10 000 руб. срочностью до 15 дней.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам, напоминают «Известия». Общий размер процентов и неустоек по займу, срок возврата по которому не превышает одного года, будет ограничиваться поэтапно.

В частности, если кредит получен после вступления закона в силу, максимальная сумма долга до июля 2019 года не может превышать сумму займа более чем в 2,5 раза, до января 2020 года — в два раза, а потом — в полтора раза. Процентная ставка по таким кредитам не должна превышать 1,5% в день, с июля 2019-го — 1%.
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#кредит #микрозайм

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