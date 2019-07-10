Услуги по изготовлению, размещению агитационных материалов при предвыборной агитации на выборах 2019

ООО "Курс" сообщает о готовности предоставить услуги зарегистрированным кандидатам по изготовлению и размещению агитационных материалов и проведению предвыборной агитации в сетевом издании "GOROD48.ru" (интернет-сайт "GOROD48.ru"),свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), для проведения предвыборной агитации на выборах главы администрации Липецкой области, дополнительных выборов депутата Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24, назначенных на «08» сентября 2019 г. Размер и условия оплаты являются едиными.*Закрепление статей в основной ленте новостей на 1 сутки происходит на третьей или пятой позиции, согласно заполненности позиций.**Все текстовые и видеоматериалы , размещенные на сайте в период предвыборной кампании, будут храниться в архиве сайта в рубрике «Политика»*** Включает: работу оператора, журналиста и монтаж. Место съемки с удаленностью от Липецка не более 30 км.****Включает: аудиоряд, голос диктора, двухмерный видеоряд (без видеосъемки)Цены действительны с 01.08.2019 г.ООО «Прайд Медиа» сообщает о готовности оказать зарегистрированным кандидатам услуги по изготовлению агитационной полиграфической продукции для проведения предвыборной агитации на выборах главы администрации Липецкой области, дополнительных выборов депутата Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24, назначенных на «08» сентября 2019 г. Размер и условия оплаты являются едиными.ПРАЙС-ЛИСТ на изготовление агитационной полиграфической продукции.ПРАЙС-ЛИСТ на изготовление рекламно-информационных материалов для размещения на щитовых рекламных конструкциях 6х3мПРАЙС-ЛИСТ на изготовление агитационных аудиоматериалов**В случае срочного изготовления или сверхурочной работы (выходные и праздничные дни) применяется коэф. 2Цены указаны с учетом НДС 20%.Цены действительны с 01.08.2019 г.ООО "ТВК-РАДИО" сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время на радиостанции "Европа Плюс Липецк" (радиоканал "Европа Плюс Липецк", свидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ 48-00190 от 27.02.2012 г.) для проведения предвыборной агитации на выборах главы администрации Липецкой области, дополнительных выборов депутата Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24, назначенных на «08» сентября 2019 г. Размер и условия оплаты являются едиными.Европа Плюс ЛипецкВремя выхода агитационных материалов может быть изменено в соответствии с сеткой вещания.Позиционирование в блоке - наценка 20 %.В случае срочного размещения (заявка менее чем за 1 день) применяется коэффициент 1,5.Цены указаны с учетом НДС 20 %.Цены действительны с 01.08.2019 г.АО "Радио Арманс" сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время на радиостанции "Ретро ФМ Липецк" (радиоканал "Радио АРМАНС", свидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ 48-00212 от 13.07.2012 г.) для проведения предвыборной агитации на выборах главы администрации Липецкой области, дополнительных выборов депутата Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24, назначенных на «08» сентября 2019 г. Размер и условия оплаты являются едиными.Ретро FM ЛипецкВремя выхода агитационных материалов может быть изменено в соответствии с сеткой вещания.Позиционирование в блоке - наценка 20 %.В случае срочного размещения (заявка менее чем за 1 день) применяется коэффициент 1,5.Цены указаны с учетом НДС 20 %.Цены действительны с 01.08.2019 г.ООО "Радио Рокс - Липецк" сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время на радиостанции "Радио Дача Липецк" (радиоканал "Виватон", свидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ 48-00229 от 29.10.2012 г.) и на радиостанции "Дорожное радио Липецк" (радиоканал "Радио Рокс-Липецк", свидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ 48-00228 от 29.10.2012 г. ) для проведения предвыборной агитации на выборах главы администрации Липецкой области, дополнительных выборов депутата Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24, назначенных на «08» сентября 2019 г. Размер и условия оплаты являются едиными.Время выхода агитационных материалов может быть изменено в соответствии с сеткой вещания.Позиционирование в блоке - наценка 20 %.В случае срочного размещения (заявка менее чем за 1 день) применяется коэффициент 1,5.Цены указаны с учетом НДС 20 %.Цены действительны с 01.08.2019 г.