Торговля просрочкой обошлась хозяину магазина в 30 000 рублей

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск прокурора Долгоруковского района к хозяину магазина в селе Стегаловка. В торговой точке уроженца Азербайджана нашли просроченные продукты.
Как указано в материалах суда, в начале февраля в районную прокуратуру поступила информация от Роспотребнадзора. Санитарные врачи выяснили, что в магазине в селе Стегаловка торговали просроченными продуктами. Прокуроры провели проверку, которая указала на нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. На прилавках магазина обнаружили 3,2 кг свинины, которую должны были снять с реализации еще в декабре прошлого года, а также просроченные сладости, вскрытую колбасу, сосиски и сардельки. Все нарушения были зафиксированы в протоколе. На владельца магазина завели административное дело по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ «Нарушение продавцом требований технических регламентов».
За это нарушение хозяина торговой точки оштрафовали на 30 000 рублей.
Георг
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