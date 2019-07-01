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Торговля просрочкой обошлась хозяину магазина в 30 000 рублей

4 599
#штраф #торговля #просрочка
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Торговля просрочкой обошлась хозяину магазина в 30 000 рублей

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск прокурора Долгоруковского района к хозяину магазина в селе Стегаловка. В торговой точке уроженца Азербайджана нашли просроченные продукты.

Как указано в материалах суда, в начале февраля в районную прокуратуру поступила информация от Роспотребнадзора. Санитарные врачи выяснили, что в магазине в селе Стегаловка торговали просроченными продуктами. Прокуроры провели проверку, которая указала на нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. На прилавках магазина обнаружили 3,2 кг свинины, которую должны были снять с реализации еще в декабре прошлого года, а также просроченные сладости, вскрытую колбасу, сосиски и сардельки. Все нарушения были зафиксированы в протоколе. На владельца магазина завели административное дело по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ «Нарушение продавцом требований технических регламентов».

За это нарушение хозяина торговой точки оштрафовали на 30 000 рублей.
4 599
#штраф #торговля #просрочка
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Комментарии (4)

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Георг

8 минут назад
Лучше бы сеть магазинов Пролетарский проверили,вот где просрочка!!!
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Фокс

10 минут назад
За такую "осетрину второй свежести" надо закрывать, и азера и точку, а вы- тридцатник, не смешите
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Animal Planet

29 минут назад
Охренеть,всего лишь штраф 30 тысяч.В США бы закрыли эту лавочку.
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Бульдог

44 минуты назад
В тербунах в лукоморье тоже просроченное мясо продают.
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