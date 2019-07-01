В Липецке откроют выставку художника, чью картину купил Джон Траволта

Также работы Вадима Бо находятся в крупных музеях мира.

В Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства 5 июля в 17:00 состоится открытие выставки живописи и графики художника Вадима Бороненко «Луна и ее тени». Автор выставки, известный под псевдонимом Вадим Бо, входит в состав Союза художников России и Санкт-Петербурга, международной ассоциации «Искусство народов мира», а также профессионального Союза Литераторов.



Работы художника находятся в коллекциях Музея Нонконформистского искусства в Санкт-Петербурге, Музея международной ассоциации "Искусство народов мира" в Москве, в Фонде исторической фотографии имени Карла Буллы в Санкт-Петербурге, в частной коллекции Джона Траволты и его супруги Келли Престон в США, в Манчестере, Великобритании и многочисленных частных коллекциях по всему миру.



В своих работах Вадим Бондоренко смешивает и соединяет, казалось бы, несовместимые – элементы абстракционизма, метафизической живописи, сюрреализма, сообщает департамент культуры и туризма администрации Липецка. Художник как бы исследует природу состояния перехода, перерождения, соединения, в том числе выражая эти поиски в экспериментах с фактурой и материалом.



Экспозиция будет доступна до 1 августа 2019 года.



Фото: nickpaints.co.uk

