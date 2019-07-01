Ельчане пошли в суд после покупки в «Одноклассниках»

Пользователи соцсети перешли по рекламе и приобрели "левый" товар.

Елецкий городской суд рассмотрел гражданский иск семьи ельчан о защите прав потребителей. Ельчане купили видеорегистратор, но он оказался совсем не тем аппаратом, который они ждали.



В начале ноября 2018 года ельчане увидели на своей страничке в «Одноклассниках» рекламу многофункционального видеорегистратора Junsun. Они перешли по ссылке и связались с продавцами товара. Заплатив 2 990 рублей, семейств начало ждать поставки товара. Спустя три недели им пришла посылка. Внутри бандероли были талон с электронным адресом для претензий клиента и дешевый китайский видеорегистратор, не обладающим заявленными характеристиками многофункционального видеорегистратора Junsun. Вечером того же дня, истцы связались с продавцом, который стал их убеждать в том, что была допущена ошибка и им направили не тот товар. Ельчане отправили претензии, но ответа на них до сих пор нет.



Тем временем Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в действиях продавца были установлены признаки мошенничества. Эксперты проводили проверку, так как специалистов ульяновского Роспотребнадзора завалили жалобами на поставку некачественных товаров. Ельчане через суд потребовали вернуть им потраченные 2 990 рублей, а также взыскать компенсацию морального вреда в сумме 50 000 рублей.



Суд подтвердил наличие нарушения прав потребителя. Ельчане получат от продавца уплаченную за товар сумму 2 990 рублей, компенсацию морального вреда в 5 000 рублей, штраф 3 995 рублей, а всего 11 985 рублей.