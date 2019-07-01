Происшествия

38 минут назад

Мужчина 30 лет прятал афганские «сувениры»

5 534
#патроны #незаконное хранение
Мужчина 30 лет прятал афганские «сувениры»

Житель Чаплыгинского района привез с войны патроны.

Чаплыгинский районный суд вынес приговор обвиняемому в незаконном хранении боеприпасов мужчине. Ранее житель Липецкой области был судим за кражу.

Как установил суд, мужчина с ноября 1987 года по февраль 1989 года принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Там, на полигоне, он забрал четыре патрона калибра 7,62 мм для винтовки. Чаплыгинец привез боеприпасы в Липецкую область и все это время хранил их в тайнике, в разломе фундамента дома. Их обнаружили только этой зимой, спустя 30 лет. Экспертиза показала, что патроны пригодны для стрельбы.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил чаплыгинца к шести месяцам условного срока с годом испытательного. Боеприпасы уничтожат.
5 534
#патроны #незаконное хранение

Комментарии (5)

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Смотрящий

5 минут назад
Достойное поздравление от государства с Днем ветерана боевых действий! Хотя если в реальности, при явке с повинной и выеденного яйца - не стоит. При уровне плохой Советской власти, дело участкового Аниськина, который простил бы бедолагу - за стаканом совместно выпитого, при этом завербовав в свои верные помощники ... Создание искусственного роста преступлений с повышенной раскрываемостью ...
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Едроты-задроты

5 минут назад
20 лет грабят и ничего
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Студгородок, 26

27 минут назад
Видать, сувенир на память. Строго обошлись с ветераном. Мало кто знает, что Толик Б. из последнего подъезда Студгородка, 26 когда работал шофером СУ-11, у подъезда сливал бензин из автобуса и таскал в подвал дома! Бдительные соседи сказали об этом в СУ-11, и его вскоре выгнали. А вот где бензинчик, знает только Толик. Но он пропал. Говорят в первом поъезде- что лечит свою сраку!А Маринка готовится к онанизму
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.…

34 минуты назад
Фух, хорошо что закон работает, блюдёт!!!
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Машуко

36 минут назад
Утырок
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