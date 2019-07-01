Происшествия
38 минут назад
Мужчина 30 лет прятал афганские «сувениры»
Житель Чаплыгинского района привез с войны патроны.
Чаплыгинский районный суд вынес приговор обвиняемому в незаконном хранении боеприпасов мужчине. Ранее житель Липецкой области был судим за кражу.
Как установил суд, мужчина с ноября 1987 года по февраль 1989 года принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Там, на полигоне, он забрал четыре патрона калибра 7,62 мм для винтовки. Чаплыгинец привез боеприпасы в Липецкую область и все это время хранил их в тайнике, в разломе фундамента дома. Их обнаружили только этой зимой, спустя 30 лет. Экспертиза показала, что патроны пригодны для стрельбы.
Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил чаплыгинца к шести месяцам условного срока с годом испытательного. Боеприпасы уничтожат.
Как установил суд, мужчина с ноября 1987 года по февраль 1989 года принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Там, на полигоне, он забрал четыре патрона калибра 7,62 мм для винтовки. Чаплыгинец привез боеприпасы в Липецкую область и все это время хранил их в тайнике, в разломе фундамента дома. Их обнаружили только этой зимой, спустя 30 лет. Экспертиза показала, что патроны пригодны для стрельбы.
Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил чаплыгинца к шести месяцам условного срока с годом испытательного. Боеприпасы уничтожат.
Смотрящий
Едроты-задроты
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Машуко