Мужчина 30 лет прятал афганские «сувениры»

Житель Чаплыгинского района привез с войны патроны.

Чаплыгинский районный суд вынес приговор обвиняемому в незаконном хранении боеприпасов мужчине. Ранее житель Липецкой области был судим за кражу.



Как установил суд, мужчина с ноября 1987 года по февраль 1989 года принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Там, на полигоне, он забрал четыре патрона калибра 7,62 мм для винтовки. Чаплыгинец привез боеприпасы в Липецкую область и все это время хранил их в тайнике, в разломе фундамента дома. Их обнаружили только этой зимой, спустя 30 лет. Экспертиза показала, что патроны пригодны для стрельбы.



Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил чаплыгинца к шести месяцам условного срока с годом испытательного. Боеприпасы уничтожат.