Трое детей пострадали в Липецкой области за выходные

Водители нарушили правила дорожного движения 3762 раза

Двадцать восьмого июня в Липецке на улице Ковалева около трех часов дня 28-летний водитель ВАЗ-2110 по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 45-летнего мужчины и автомобилем «Хендай» с 37-летней женщиной за рулем. В автоаварии пострадали водитель «десятки» - с травмой его госпитализировали, и 10-летняя пассажирка второй иномарки. После оказания помощи ее отпустили домой.



Двадцать девятого июня в Елецком районе утром в половине пятого на трассе «Дон» 21-летний водитель «Лады-Гранты» по предварительным данным нарушил дистанцию до движущейся впереди «Лады-Калины» под управлением 49-летнего мужчины, и столкнулся с ней. В результате водитель и три пассажира «Гранты», в том числе дети 9-ти и 3-х лет получили различные травмы.



В тот же день в Хлевенском районе утром в семь часов на автодороге «Дон» 42-летний водитель «Фольксвагена» по предварительным данным не учел дистанцию до движущегося в попутном направлении ВАЗ-2110 с 38-летним мужчиной за рулем, и произошло столкновение. От удара иномарку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Шевроле», а затем со стоящим «Фордом». В аварии пострадали водитель и два пассажира «десятки» - с травмами их доставили в больницу.



Несоблюдение дистанции – одна из распространенных причин автоаварий, в которых страдают люди. При выборе безопасного расстояния необходимо учитывать дорожные, погодные условия, скорость движущегося впереди транспорта.



Тридцатого июня в Липецке вечером в десять часов на улице Гагарина неизвестный водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 49-летнюю женщину, которая от полученных травм погибла. Проводится расследование всех обстоятельств происшедшего.



Тогда же в Лев-Толстовском районе в селе Домачи в девять часов вечера 34-летний водитель "Ауди" не справился с управлением и съехал в кювет. Три его пассажира получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.



Кроме того, в прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3762 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 17 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 138.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2895 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 97 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области

