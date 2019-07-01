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Грязинские полицейские раскрыли кражу с банковской карты

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#кража
Грязинские полицейские раскрыли кражу с банковской карты

28 июня в ОМВД России по Грязинскому району обратился 48-летний гражданин. В заявлении мужчина указал, что с его банковской карты похищено 10 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными УУР УМВД России по Липецкой области задержан предполагаемый участник преступления. Им оказался 31-летний житель г. Грязи.

Установлено, что потерпевший и подозреваемый познакомились в пивном баре, где вместе распивали спиртные напитки. «Дружба» собутыльников продолжилась за стенами пивного заведения. Воспылав к своему новому товарищу безграничным доверием, потерпевший отдал ему свою банковскую карту, сообщил пин-код к ней и попросил купить спиртное и продукты, дабы продолжить знакомство. Новый знакомый купил все, что необходимо, а также снял деньги на личные нужды на общую сумму в размере 10 тысяч рублей. Вернувшись к хозяину карты, он обнаружил его спящим, вложил в его карман банковскую карту и ушел, предварительно захватив купленные продукты.

Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.

В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция части 3 статьи 158 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области. 
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#кража

Комментарии (5)

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12 минут назад
Сам позволил, сам пин код дал. Какая кража. Смешно. Просто сделал подарок. Вот и всё.
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МЕНТ

24 минуты назад
Это все туфта.Какая это кража если сам дал снять деньги.Домой приполз а там жена.Ну и давай валить на кражу.
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Гость

32 минуты назад
Когда уже за пьянство сажать на 15 суток начнут?
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Вася Алёхин

46 минут назад
Вот это да! Распутать такое сложное дело! Молодцы ребята! Всем выписать премию и медаль с закруткой на спине.....
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Люблю Город48

49 минут назад
Тема очень крутая на самом деле. Добровольно отдал свою карточку. А дальше. Что дальше? Понятно, что на терминалах- видеорегистратор. Зачем дергать полицию? Этот гаденыш сам отдал карту и велел снять 10 тысяч на бухало. Разве не так?
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