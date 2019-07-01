Грязинские полицейские раскрыли кражу с банковской карты

28 июня в ОМВД России по Грязинскому району обратился 48-летний гражданин. В заявлении мужчина указал, что с его банковской карты похищено 10 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными УУР УМВД России по Липецкой области задержан предполагаемый участник преступления. Им оказался 31-летний житель г. Грязи.



Установлено, что потерпевший и подозреваемый познакомились в пивном баре, где вместе распивали спиртные напитки. «Дружба» собутыльников продолжилась за стенами пивного заведения. Воспылав к своему новому товарищу безграничным доверием, потерпевший отдал ему свою банковскую карту, сообщил пин-код к ней и попросил купить спиртное и продукты, дабы продолжить знакомство. Новый знакомый купил все, что необходимо, а также снял деньги на личные нужды на общую сумму в размере 10 тысяч рублей. Вернувшись к хозяину карты, он обнаружил его спящим, вложил в его карман банковскую карту и ушел, предварительно захватив купленные продукты.



Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.



В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция части 3 статьи 158 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

