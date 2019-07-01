Общество
сегодня, 09:59
Липецкие новостройки практически не растут в цене
5 515
Цена на новое жилье показала самый минимальный прирост среди крупных городов России.
Эксперты федерального портала недвижимости « Мир квартир» оценили динамику цен на новостройки в крупных городах России в I полугодии 2019 года. Эксперты отмечают, что в среднем по стране стоимость нового жилья выросла на 9%.
Липецкие новостройки, наоборот, практически не растут в цене. Самый слабый рост цены на квадратный метр новостройки среди крупных городов России отмечен именно в Липецке (+0,2%), Улан-Удэ (+0,4%), Кургане (+1,7%), Саранске (1,9%) и Белгороде (+2,1%). Цены на квартиры в липецких новостройках выросли на 0,3% и составляют примерно 2 278 562 руля за «двушку». В городах Центрального Черноземья стоимость нового жилья растет куда интенсивнее, чем в Липецке. Прирост в Белгороде составил 3,1%, в Воронеже — 9,2%, а в Курске сразу 17,8%.
Сильнее всего в I полугодии в цене росли квадратные метры в Пензе (+18,2%), Туле (+17,8%), Омске (+17,6%), Самаре (+17,3%) и Твери (+17,2%). По средней цене предложения нашлись даже два города, где цена снизилась: в Саранске на 3,3%, в Ульяновске на 0,1%.
Липецкие новостройки, наоборот, практически не растут в цене. Самый слабый рост цены на квадратный метр новостройки среди крупных городов России отмечен именно в Липецке (+0,2%), Улан-Удэ (+0,4%), Кургане (+1,7%), Саранске (1,9%) и Белгороде (+2,1%). Цены на квартиры в липецких новостройках выросли на 0,3% и составляют примерно 2 278 562 руля за «двушку». В городах Центрального Черноземья стоимость нового жилья растет куда интенсивнее, чем в Липецке. Прирост в Белгороде составил 3,1%, в Воронеже — 9,2%, а в Курске сразу 17,8%.
Сильнее всего в I полугодии в цене росли квадратные метры в Пензе (+18,2%), Туле (+17,8%), Омске (+17,6%), Самаре (+17,3%) и Твери (+17,2%). По средней цене предложения нашлись даже два города, где цена снизилась: в Саранске на 3,3%, в Ульяновске на 0,1%.
5 515
Гр
итоги кумовской власти
Ни че
Липчанин
Гость.