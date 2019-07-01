Общество

сегодня, 09:59

Липецкие новостройки практически не растут в цене

5 515
#жилье #новостройка
Липецкие новостройки практически не растут в цене

Цена на новое жилье показала самый минимальный прирост среди крупных городов России.

Эксперты федерального портала недвижимости « Мир квартир» оценили динамику цен на новостройки в крупных городах России в I полугодии 2019 года. Эксперты отмечают, что в среднем по стране стоимость нового жилья выросла на 9%.

Липецкие новостройки, наоборот, практически не растут в цене. Самый слабый рост цены на квадратный метр новостройки среди крупных городов России отмечен именно в Липецке (+0,2%), Улан-Удэ (+0,4%), Кургане (+1,7%), Саранске (1,9%) и Белгороде (+2,1%). Цены на квартиры в липецких новостройках выросли на 0,3% и составляют примерно 2 278 562 руля за «двушку». В городах Центрального Черноземья стоимость нового жилья растет куда интенсивнее, чем в Липецке. Прирост в Белгороде составил 3,1%, в Воронеже — 9,2%, а в Курске сразу 17,8%.

Сильнее всего в I полугодии в цене росли квадратные метры в Пензе (+18,2%), Туле (+17,8%), Омске (+17,6%), Самаре (+17,3%) и Твери (+17,2%). По средней цене предложения нашлись даже два города, где цена снизилась: в Саранске на 3,3%, в Ульяновске на 0,1%.
5 515
#жилье #новостройка

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гр

1 минуту назад
Денег нет, они пустые на 90 %процентов стоят
ответить

итоги кумовской власти

1 минуту назад
бесперспективный деградирующий Липецк покидает все больше народа. даже таджики используют Липецк как перевалочную базу в которой при тотальной коррупции легче получить пакет документов для легализации в местах получше.
ответить

Ни че

11 минут назад
Охладится этот рынок скоро
ответить

Липчанин

36 минут назад
А за счёт чего им почти?спроса нет,т.к. в городе практически стоит вторичный рынок однокомнатных квартир,а там денег огого ....которые массово покупались в период строительства дп-7 на заводе.
ответить

Гость.

53 минуты назад
Они в том году выросли хорошо. Сразу на 500 000 р за двушку.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке откроют выставку художника, чью картину купил Джон Траволта
#выставка #Траволта #музей
В Липецке откроют выставку художника, чью картину купил Джон Траволта

4 минуты назад

Общество
«В последнее время город наводнили не имеющие понятия о самобытности Липецка проектировщики...»
#архитектура #Евгения Уваркина
2
«В последнее время город наводнили не имеющие понятия о самобытности Липецка проектировщики...»

16 минут назад

Общество
Ельчане пошли в суд после покупки в «Одноклассниках»
#суд #права потребителя
3
Ельчане пошли в суд после покупки в «Одноклассниках»

30 минут назад

Общество
Жители семи переулков останутся без воды
#отключение воды
1
Жители семи переулков останутся без воды

сегодня, 09:47

Общество
Липецкий молодежный форум выйдет за пределы региона
#молодежь #образование #форум
4
Липецкий молодежный форум выйдет за пределы региона

сегодня, 09:35

Общество
Липчан ждут на семейный квест в архиве
#квест #семья #архив
Липчан ждут на семейный квест в архиве

сегодня, 08:56

Общество