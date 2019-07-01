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На берегу Красивой Мечи проведут «Купальские вечера»

4 561
#фестиваль #Иван Купала
На берегу Красивой Мечи проведут «Купальские вечера»

Фестиваль славянской культуры состоится в конце этой недели.

С 5 по 7 июля на берегу реки Красивая Меча у села Второе Троекурово Лебедянского района будет проходить фестиваль славянской культуры «Купальские вечера». Торжественное открытие мероприятия запланировано на 13 часов 6 июля, сообщают организаторы фестиваля.

Фестиваль проводится в честь славянского праздника Ивана Купалы. Гадания, обряды, богатырские забавы для мужчин, игровая площадка для детей, обучение игре на гуслях и настоящая славянская свадьба — только малая толика задумок организаторов. На фестивале будут работать различные локации, для участников «Купальских вечеров» подготовлены интересные мастер-классы, в которых могут поучаствовать все желающие. Гостей фестиваля ждет обширная концертная программа с участием самодеятельных коллективов района.

Вход на фестиваль бесплатный.

Фото: amazonaws.com
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#фестиваль #Иван Купала

Комментарии (4)

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ха

39 минут назад
О как, теперь слово при.е.ду считается нецензурным * :-)
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Антон

40 минут назад
Славянин, помни. твой славянский фестиваль Вереск. Твой праздник Купало, а не Иван Купала...
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Селянки

41 минуту назад
голыми через костер прыгать будут? Тогда * !
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Джамшутинг

49 минут назад
Поподробней бы про местечко
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