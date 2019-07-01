На берегу Красивой Мечи проведут «Купальские вечера»

Фестиваль славянской культуры состоится в конце этой недели.

С 5 по 7 июля на берегу реки Красивая Меча у села Второе Троекурово Лебедянского района будет проходить фестиваль славянской культуры «Купальские вечера». Торжественное открытие мероприятия запланировано на 13 часов 6 июля, сообщают организаторы фестиваля.



Фестиваль проводится в честь славянского праздника Ивана Купалы. Гадания, обряды, богатырские забавы для мужчин, игровая площадка для детей, обучение игре на гуслях и настоящая славянская свадьба — только малая толика задумок организаторов. На фестивале будут работать различные локации, для участников «Купальских вечеров» подготовлены интересные мастер-классы, в которых могут поучаствовать все желающие. Гостей фестиваля ждет обширная концертная программа с участием самодеятельных коллективов района.



Вход на фестиваль бесплатный.



Фото: amazonaws.com

