В Липецке состоится форум для слабослышащей молодежи

Участники встречи обсудят вопрос трудоустройства инвалидов.

13-14 июля в Липецке состоится II областной молодежный форум для слабослышащей молодежи. Его организует региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». В форуме участвуют глухие и слабослышащие члены ВОГ из числа работающей молодежи, учащихся в возрасте от 18 до 35 лет.



В программу форума включили проведение лекций, дискуссий, тренингов, деловых игр, физкультурно-оздоровительных и культурно-просветительных мероприятий. Для всех участников запланированы мероприятия, посвящённые повышению уровня знаний о деятельности ВОГ, здоровому образу жизни, развитию лидерских качеств, творческого потенциала личности, формированию командных чувств.



Во время форума участники обсудят вопросы трудоустройства слабослышащей молодежи и значимости русского жестового языка. На форум приедут специалисты из Тулы, Санкт-Петербурга, Московской области.



Фото: akamaized.net