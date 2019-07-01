Общество

21 минуту назад

В Липецке состоится форум для слабослышащей молодежи

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#форум #инвалиды
В Липецке состоится форум для слабослышащей молодежи

Участники встречи обсудят вопрос трудоустройства инвалидов.

13-14 июля в Липецке состоится II областной молодежный форум для слабослышащей молодежи. Его организует региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». В форуме участвуют глухие и слабослышащие члены ВОГ из числа работающей молодежи, учащихся в возрасте от 18 до 35 лет.

В программу форума включили проведение лекций, дискуссий, тренингов, деловых игр, физкультурно-оздоровительных и культурно-просветительных мероприятий. Для всех участников запланированы мероприятия, посвящённые повышению уровня знаний о деятельности ВОГ, здоровому образу жизни, развитию лидерских качеств, творческого потенциала личности, формированию командных чувств.

Во время форума участники обсудят вопросы трудоустройства слабослышащей молодежи и значимости русского жестового языка. На форум приедут специалисты из Тулы, Санкт-Петербурга, Московской области.

Фото: akamaized.net
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#форум #инвалиды

Комментарии (1)

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Наушник

13 минут назад
Такое ощущение, что в Липецке все слабослышащие! Все в наушниках!
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