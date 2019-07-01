Липецкий молодежный форум выйдет за пределы региона

Из областного он станет окружным.

С 5 по 16 августа в Липецкой области пройдет молодежный образовательный форум «Область будущего». Впервые форум выйдет за рамки регионального и станет окружным, отмечают в управлении молодежной политики Липецкой области. Форум пройдет в две смены и соберет на своих площадках более 500 участников в возрасте от 16 до 30 лет, представляющих Липецкую область, а также регионы Центрального федерального округа.



С 5 по 9 августа на смену «Делаю» приглашаются представители студенческих клубов организаций высшего образования, активисты Российского движения школьников и военно-патриотического движения «Юнармия», представители Всероссийских общественных движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики», молодые журналисты и предприниматели. С 12 по 16 июля на смену «Создаю» соберутся молодые танцоры и хореографы, вокалисты, кавээнщики, художники и урбанисты, актеры, режиссеры и поэты.



В рамках каждой из смен будут организованы: образовательная программа по тематическим направлениям, спортивная и творческая программы, мастер-классы, тренинги, лекции, презентации, дискуссионные площадки.



Попасть на форум молодым жителям Липецкой области можно, заполнив анкету в автоматизированной информационной системе «Молодежь России, где уже стартовала регистрация участников. Регистрация для участников на 1 смену будет доступна по 26 июля, на 2 смену – по 2 августа.