Происшествия
33 минуты назад
ДТП на улице Ленина попало на видео
Машины столкнулись на перекрестке с улицей Гагарина.
На запись уличных камер наблюдения попала авария, которая произошла накануне на улице Ленина. ДТП случилось у университета, на перекрестке с улице Гагарина, вечером в воскресенье.
На кадрах видно, что водитель серебристого кроссовера не успел затормозить. Он ударил темную легковую машину в задний бампер.
Автомобили получили незначительные повреждения.
На кадрах видно, что водитель серебристого кроссовера не успел затормозить. Он ударил темную легковую машину в задний бампер.
Автомобили получили незначительные повреждения.
Кот
Кот
Кот
СССР
Артем
Мимо Крокодил
Закусывать надо