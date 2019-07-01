Происшествия

33 минуты назад

ДТП на улице Ленина попало на видео

7 958
#авария #ДТП

Машины столкнулись на перекрестке с улицей Гагарина.

На запись уличных камер наблюдения попала авария, которая произошла накануне на улице Ленина. ДТП случилось у университета, на перекрестке с улице Гагарина, вечером в воскресенье.


На кадрах видно, что водитель серебристого кроссовера не успел затормозить. Он ударил темную легковую машину в задний бампер.

Автомобили получили незначительные повреждения.
7 958
#авария #ДТП

Комментарии (7)

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Кот

5 минут назад
Очередной подвод АБС
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Кот

5 минут назад
Очередной подвод АБС
ответить

Кот

5 минут назад
Очередной подвод АБС
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СССР

9 минут назад
За рулём сидела блонда тупая.!!!
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Артем

13 минут назад
А стояло вчера только 2 машины..
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Мимо Крокодил

20 минут назад
Интересная интерпретация событий. 2=3? Ну-ну.....
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Закусывать надо

23 минуты назад
Где тройное???
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