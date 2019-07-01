ДТП на улице Ленина попало на видео

Машины столкнулись на перекрестке с улицей Гагарина.

На запись уличных камер наблюдения попала авария, которая произошла накануне на улице Ленина. ДТП случилось у университета, на перекрестке с улице Гагарина, вечером в воскресенье.





На кадрах видно, что водитель серебристого кроссовера не успел затормозить. Он ударил темную легковую машину в задний бампер.



Автомобили получили незначительные повреждения.