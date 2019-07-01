Общество

41 минуту назад

Липчан ждут на семейный квест в архиве

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#квест #семья #архив
Липчан ждут на семейный квест в архиве

Командам предстоит разгадать множество загадок.

В День семьи, любви и верности, 8 июля в 18 часов, в государственном архиве Липецкой области состоится квест «Моя семья – моя история», сообщает департамент образования администрации Липецка.

Жители и гости города смогут узнать, что такое метрическая книга и как создавать свою родословную, а также познакомятся с историей семей Плеханова, Бунина, Пришвина, фотодокументами участника Великой Отечественной войны, военного корреспондента Нарциссова. Участников квеста ждут креативные задания – шифровки, викторины и головоломки с интересными фактами из жизни земляков.

Принять участие в проекте приглашают семьи, преемственность поколений приветствуется, а также всех желающих. Команды (от 4 до 8 человек) формируются на месте. Победители получат дипломы и памятные подарки. Зарегистрироваться можно здесь или по телефону 48-89-71.
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#квест #семья #архив

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