Происшествия

56 минут назад

У жителя Добровского района 19-летний липчанин силой отнял автомобиль

3 653
У жителя Добровского района 19-летний липчанин силой отнял автомобиль
30 июня в отдел полиции обратился 26-летний гражданин с заявлением о том, что 30 июня в селе Богородицкое в районе дома по ул.Октябрьской неизвестный с применением физического насилия открыто похитил у него автомобиль "ВАЗ-2108". Сотрудниками полиции в совершении преступления задержаны 25-летний житель Липецка и 19-летний житель Добровского района.

Расследование проводит Добровский ОП МОМВД России "Чаплыгинский".
3 653

Комментарии (3)

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ОДИН ГОЛОС

24 минуты назад
УЖЕ БОЛЕЕ МЕСЯЦА ИДЕТ РАЗГОВОР ОБ ОТСТАВКЕ МОЛОКАНОВА НО ПОКА ВСЕ НА МЕСТЕ
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777

24 минуты назад
!!!, а он то тут причем? показатели и раньше требовали! а то, что сейчас мужики в полицию работать идти не хотят - это вина тех кто закон "О полиции" дырявым сделали. в штатах попробуй только полицейского на телефон снять - греха потом не оберешься. я конечно против полицейского беспредела, которым весь интернет идиоты засрали, но почему за свои 40 лет с таковым ни разу не столкнулся!
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!!!

39 минут назад
Начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Михаил Молоканов может уйти в отставку, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, причиной такого решения могло стать * показателей работы в системе УМВД. «В настоящее время в правоохранительных органах не хватает около 400 сотрудников. Предполагается, что эта цифра может стать ещё больше. Кадровый голод главному липецкому полицейскому пока не удалось преодолеть. Не всё гладко и со статистикой. В регионе увеличилась подростковая преступность, а также дистанционные мошенничества в отношении пожилых людей. Кроме этого, последнее время наблюдаются недоработки комплексной работы с силовыми службами. За последнее время резко участились случаи ложных сообщений о взрывных устройствах в общественных местах», - сообщил собеседник агентства.
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