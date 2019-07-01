У жителя Добровского района 19-летний липчанин силой отнял автомобиль

30 июня в отдел полиции обратился 26-летний гражданин с заявлением о том, что 30 июня в селе Богородицкое в районе дома по ул.Октябрьской неизвестный с применением физического насилия открыто похитил у него автомобиль "ВАЗ-2108". Сотрудниками полиции в совершении преступления задержаны 25-летний житель Липецка и 19-летний житель Добровского района.



Расследование проводит Добровский ОП МОМВД России "Чаплыгинский".