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26 минут назад
Евкуров станет заместителем министра обороны по боевой подготовке
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу по боевой подготовке и безопасности полетов. Об этом « Известиям» рассказали в Минобороны.
Источники в ведомстве сообщили, что боевой офицер Юнус-Бек Евкуров оставался действующим военным, чья служба была приостановлена во время его руководства Ингушетией.
Этот пост — один из ключевых в вооруженных силах России. В подчинение Евкурова, принимавшего участие в нескольких военных кампаниях, перейдут Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ.
Эксперты отмечают, что он грамотный и подготовленный профессионал, чьих знаний и способностей хватит для того, чтобы занимать должность в руководстве Минобороны.
Источники в ведомстве сообщили, что боевой офицер Юнус-Бек Евкуров оставался действующим военным, чья служба была приостановлена во время его руководства Ингушетией.
Этот пост — один из ключевых в вооруженных силах России. В подчинение Евкурова, принимавшего участие в нескольких военных кампаниях, перейдут Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ.
Эксперты отмечают, что он грамотный и подготовленный профессионал, чьих знаний и способностей хватит для того, чтобы занимать должность в руководстве Минобороны.