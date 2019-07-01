В России

33 минуты назад

Более половины россиян предпочли отдых у телевизора походам в театры и кафе

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Более половины россиян никогда не ходят в театры, на концерты и в кафе. Вместо этого они предпочитают отдыхать от повседневных дел у телевизора, свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении «Известий» результаты опроса «Левада-центра».

Так, 53% респондентов признались, что ежедневно смотрят фильмы и сериалы, а еще 26% делают это не реже одного раза в неделю. Также россияне любят проводить досуг с друзьями — более трети (36%) встречаются с ними почти каждый день, а 30% — еженедельно. Еще треть россиян регулярно навещает родственников или принимает их у себя. 

При этом самым непопулярным видом досуга оказалось посещение театров, выставок, музеев и концертов. Еженедельно так развлекаются только 1–2% граждан страны, ежемесячно — 3–8%. Более половины опрошенных (55%) заявили, что они никогда не ходят в театры и музеи, а 64% — на концерты любимых исполнителей.

Также 47% респондентов признались, что никогда не ходят в кафе, рестораны и бары. Но каждый пятый всё же отдыхает в заведениях общепита хотя бы один-два раза в месяц. Согласно данным опроса, ежемесячные походы в кафе и рестораны доступны четверти опрошенных, в театры и музеи — десятой части респондентов, а на концерты — 20-й.

Помимо этого, 28% россиян признались, что никогда не читают книги, еще 13% делают это раз в год и реже, 17% — раз в месяц, и лишь 14% — ежедневно. По сравнению с 1994 годом процент людей, которые хотя бы еженедельно уделяли время книгам, сократился вдвое: с 26 до 14%. При этом походы в кинотеатры стали популярнее — 25 лет назад раз-два в месяц в кино шли только 8% россиян, а теперь так развлекается каждый пятый опрошенный, сообщают  "Известия" 

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