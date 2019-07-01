Происшествия

41 минуту назад

Разыскиваемый пенсионер обнаружен погибшим

736
#поиск пропавших
Разыскиваемый пенсионер обнаружен погибшим
Пропавший 29 июня в Липецке 76-летний пенсионер обнаружен погибшим, сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".


736
#поиск пропавших

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