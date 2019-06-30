Происшествия
21 минуту назад
Столкновение мотоцикла с минивэном попало на видео
Мотоциклист, к счастью, жив
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Вчера на улице Первмайская мотоциклист столкнулся выехавшим из дворов на полосу движения минивэном. Удар был сильный, байкер улетел на пешеходную часть.
К счастью, 21-летний мотоциклист жив.
Видео столкновения зафиксированного на регистратор, опубликовано в группе «ЧП 28. Новости».
В редакции GOROD48 отредактировали видео из-за присутствия в оригинале ненормативной лексики.
К счастью, 21-летний мотоциклист жив.
Видео столкновения зафиксированного на регистратор, опубликовано в группе «ЧП 28. Новости».
В редакции GOROD48 отредактировали видео из-за присутствия в оригинале ненормативной лексики.
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