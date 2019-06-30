Происшествия

21 минуту назад

Столкновение мотоцикла с минивэном попало на видео

4 361
#дтп
Столкновение мотоцикла с минивэном попало на видео

Мотоциклист, к счастью, жив

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Вчера на улице Первмайская  мотоциклист столкнулся выехавшим из дворов на полосу движения минивэном.  Удар был сильный, байкер улетел на пешеходную часть.

К счастью, 21-летний мотоциклист жив.

Видео столкновения зафиксированного на регистратор, опубликовано в группе «ЧП 28. Новости».

В редакции GOROD48 отредактировали видео из-за присутствия в оригинале ненормативной лексики.

4 361
#дтп

Комментарии (5)

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Капитан

36 секунд назад
Доктор, насчёт летать я не спорю, но по сторонам тоже нужно смотреть,тем более когда поперёк четырёх полос едешь!
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Аникуй

2 минуты назад
Аникеев Р.С. походу в машине был. Чепушила.
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Пророк

4 минуты назад
Хорошо что он ещё не успел смохатца а так и спросить неского..страховки нет и не поймаешь какой случай.
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Доктор

6 минут назад
Нехер летать... Потому и притормозить не успел...
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Чем больше бабахов

7 минут назад
Тем тише ночной город !.
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