Липецкий паралимпиец – второй в мире

Инвалидная коляска не мешает Павлу Шматову добиваться успехов в разных уголках мира.

Инвалид-колясочник из Липецка Павел Шматов выступил в Португалии в чемпионате мира по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Всего на старт вышли 32 паралимпийца из 15-ти стран. В первый день Шматов показал 4-й результат, а во второй – замкнул «тройку» сильнейших.

По сумме двух дней наш земляк стал «серебряным» призером соревнований.

Павел Шматов – серебряный призер первенства Европы по спортивному ориентированию. Кроме того, он очень разносторонний человек – занимается, например, танцами. Он входил в танцевальную группу колясочников, которые принимали участие в торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских Игр-2014 в Сочи.



Фото из архива Павла Шматова.

