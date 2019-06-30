Происшествия
сегодня, 18:15
В Липецке продолжают «бомбить» машины с многоэтажек
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На этот раз «обстреляли» машину кирпичами
Житель микрорайона "Елецкий" просит помощи в поимке неизвестных, которые с верхних этажей дома "обстреляли" машину и разбили лобовое стекло обломками красных кирпичей.
В предыдущий раз в "Елецком" на машину сбросили арбуз. В микрорайоне "Европейский" с высотки на автомобиль сбросили пакет с водой, повредив машину.
В предыдущий раз в "Елецком" на машину сбросили арбуз. В микрорайоне "Европейский" с высотки на автомобиль сбросили пакет с водой, повредив машину.
17 1639
ПУТИН -САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПРЕЗИДЕНТ !
Сельдерей не растет на Елецком.
Ваня Воронежский
Сельдерей не растет на Елецком.
гость
Сельдерей не растет на Елецком.
вот вот
Сельдерей не растет на Елецком.
Ну
Гена