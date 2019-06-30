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сегодня, 18:15

В Липецке продолжают «бомбить» машины с многоэтажек

17 1639
#хулиганство
В Липецке продолжают «бомбить» машины с многоэтажек

На этот раз  «обстреляли»  машину кирпичами

Житель микрорайона "Елецкий" просит помощи в поимке неизвестных, которые с верхних этажей дома "обстреляли" машину и разбили лобовое стекло обломками красных кирпичей.





В предыдущий раз в "Елецком" на машину сбросили арбуз. В микрорайоне "Европейский" с высотки на автомобиль сбросили пакет с водой, повредив машину.






17 1639
#хулиганство

Комментарии (17)

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ПУТИН -САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПРЕЗИДЕНТ !

3 минуты назад
У нас в России -ВЕЛИКАЯ АРМИЯ , у нас есть современные военное оружие , "Кинжал", "Сармат", "Авангард", "Буревестник", "Посейдон" и "Пересвет" - а это значит ,что мы дадим отпор натовским агрессорам , так как америкосы еще и ссыкуны ,бояться нас и бандеры -ссаные западно-укропские фашисты ! Мы -ВЕЛИКАЯ И МОГУЩАЯ СВЕРХДЕРЖАВА ! НАС стали слушать и считаться с нами , мы дружим с Китаем ,а это о многом говорит ! МЫ - СИЛА ! А те кто в овечьих шкурах пишет плохо про Путина и тем самым хочет ПОДТОЧИТЬ РОССИЮ изнутри ,то знайте -придет и ваш час ,как крысы позорно свалите от сюда ! ВАМ здесь не место и вас здесь никто не принуждает писать гадости -это ваша свободная воля и вы за нее в ответе !
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Сельдерей не растет на Елецком.

5 минут назад
Ваня Воронежский, у тебя было право на один вскукарек,и ты его уже использовал. А щас бегом обратно в свой Воронежский петушатник .
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Ваня Воронежский

11 минут назад
Грузите друг друга мрази липецкие.
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Сельдерей не растет на Елецком.

16 минут назад
гость, с чего такие выводы?:)))
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гость

21 минуту назад
Сельдерей не растет на Елецком., тебе к врачу нужно дембил!
ответить

Сельдерей не растет на Елецком.

27 минут назад
Гена, мы не брешем,а охереваем от вашего Елецкого Упырецкого.
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вот вот

27 минут назад
ГОРОЖАНИН, «печально я гляжу на наше поколенье…»
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Сельдерей не растет на Елецком.

28 минут назад
Там вроде какой то лох устанавливал кондиционер на 19 этаже,вот и кирпич и откололся,а теперь он в отказ идёт,типа это не он виноват.
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Ну

35 минут назад
Теперь такое везде начнут повторять.
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Гена

43 минуты назад
Причем тут район, сколько можно брехать в комментариях из за этого? Такое может быть в любом районе. Лучше детьми своими занимайтесь, потому что сделали это дети ( уже ранее выясняли ) а родители еще их защищали, так мужик и написал в полицию, благо все сняли
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