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27 минут назад
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
В Госдуме поддержали идею РПЦ
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, сообщает РИА Новости.
Архиерей назвал отсутствие религиозных текстов в школьном курсе по литературе большим упущением.
"Если наши школьники изучают "Слово о полку Игореве, "Легенду о Гильгамеше", то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?" — заявил он.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин поддержал эту инициативу. «Я, будучи сторонником светского образования в государственной школе, поддержал бы это предложение. Программа по литературе и без того большая. Надо понять, за счёт каких других произведений можно было бы это сделать. Не за счёт классики, сто процентов. Есть некоторые произведения относительно современной литературы, которые без великого вреда можно из школьной программы исключить. Например, «Архипелаг ГУЛАГ» даёт довольно мало представления о реальном историческом процессе. Надо посмотреть программы и исключить то, что является слишком политизированным. Я считаю, что знакомство с классическими произведениями религиозной литературы для общего развития ребят полезно. Я бы не стал делать это в старших классах, которые и так перенасыщены. Может быть, не позже восьмого [класса]».
Президент России Владимир Путин на "прямой линии" также рекомендовал молодежи читать религиозные тексты, поскольку они оказывают значительное нравственное влияние. А митрополит считает, что нравственности молодым людям сейчас как раз и не хватает.
Архиерей назвал отсутствие религиозных текстов в школьном курсе по литературе большим упущением.
"Если наши школьники изучают "Слово о полку Игореве, "Легенду о Гильгамеше", то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?" — заявил он.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин поддержал эту инициативу. «Я, будучи сторонником светского образования в государственной школе, поддержал бы это предложение. Программа по литературе и без того большая. Надо понять, за счёт каких других произведений можно было бы это сделать. Не за счёт классики, сто процентов. Есть некоторые произведения относительно современной литературы, которые без великого вреда можно из школьной программы исключить. Например, «Архипелаг ГУЛАГ» даёт довольно мало представления о реальном историческом процессе. Надо посмотреть программы и исключить то, что является слишком политизированным. Я считаю, что знакомство с классическими произведениями религиозной литературы для общего развития ребят полезно. Я бы не стал делать это в старших классах, которые и так перенасыщены. Может быть, не позже восьмого [класса]».
Президент России Владимир Путин на "прямой линии" также рекомендовал молодежи читать религиозные тексты, поскольку они оказывают значительное нравственное влияние. А митрополит считает, что нравственности молодым людям сейчас как раз и не хватает.
Липчанин