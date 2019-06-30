В России
32 минуты назад
Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти
Среди пострадавших 32 ребенка, 97 человек госпитализированы
Из-за паводка в Иркутской области погибли пять человек, пострадали 353 человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту России Владимиру Путину. Среди пострадавших 32 ребенка, 97 человек госпитализированы. Пока не удалось установить судьбу двоих человек, в том числе одного ребенка, сообщает Интерфакс.
Спасатели эвакуировали более 1100 человек, почти тысяча находится в пунктах временного размещения.
В четырех районах Иркутской области с населением более 11 тысяч человек отключили энергоснабжение в превентивных целях.
Сообщается, что паводок повредил 13 автомобильных мостов и ограничил движение по федеральной трассе "Сибирь 17" и многих участкам дорог местного значения.
Спасатели эвакуировали более 1100 человек, почти тысяча находится в пунктах временного размещения.
В четырех районах Иркутской области с населением более 11 тысяч человек отключили энергоснабжение в превентивных целях.
Сообщается, что паводок повредил 13 автомобильных мостов и ограничил движение по федеральной трассе "Сибирь 17" и многих участкам дорог местного значения.