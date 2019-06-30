Общество

11 минут назад

Хедлайнером концерта в честь Дня города станут «Градусы»

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#День города
Хедлайнером концерта в честь Дня города станут «Градусы»

А для ветеранов НЛМК на стадионе «Металлург» споют «Самоцветы»

Стала известна часть концертной программы в честь дня 316-го Дня города и Дня Металлургов в Липецке.

Как сообщили GOROD48 организаторы праздника, хедлайнером концертной программы 20 июля станет группа «Градусы». 

Но это далеко не единственный концерт, который пройдет в Липецке в третью неделю июля. В честь 85-летия флагмана металлургии в Липецке группы компаний НЛМК, для ветеранов производства выступят «Самоцветы». Концерт состоится на стадионе «Металлург». 

Еще один сюрприз для жителей города готовится на 18 июля. В этот день металлурги планируют задействовать площадку в парке Победы. А 19-го числа передовиков производства поздравит «Хор Турецкого» в драматическом театре имени Л.Н. Толстого.

Также организаторы праздничных мероприятий отметили, что в данный момент ведутся переговоры с администрацией Липецка, чтобы трансляции концертов могли видеть посетители Городища.

Фото: popkult.org


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#День города

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