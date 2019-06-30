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Йеменские мятежники атаковали беспилотниками аэропорт в Саудовской Аравии
Йеменские мятежники-хуситы атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии. Информацию об этом распространил телеканал «Аль-Арабия» в воскресенье, 30 июня.
Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная бывшему президенту страны. С другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.
23 мая йеменский минздрав сообщил о 13 тыс. погибших мирных жителей в результате авиаударов коалиции, сообщает iz.ru