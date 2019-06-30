В России

46 минут назад

Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России

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Опубликован топ-10 автомобилей премиум-класса в России. Рейтинг составлен аналитиками «Автостата» на основе данных о продажах 60 тыс. машин этого сегмента.

Кроссовер Lexus RX занял первое место (3,1 тыс. машин). На втором расположился Mercedes-Benz E-Klasse (2,8 тыс.), а тройку лидеров замкнул BMW 5-Series. Их стоимость начинается от 3 млн рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что разные модели этих трех автопроизводителей занимают весь топ-10.

20 июня были названы самые непопулярные у угонщиков автомобили. Согласно рейтингу, первое место занимает Volkswagen Tiguan. К автомобилю данной марки угонщики абсолютно равнодушны. На втором месте находится чешский лифтбэк Skoda Rapid. Третье место занимает шведский кроссовер Volvo XC60, сообщает iz.ru

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