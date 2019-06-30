В мире

49 минут назад

Американский эсминец вошел в Черное море

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Американский ракетный эсминец USS Carney вечером 29 июня вошел в акваторию Черного моря и направился в Одессу, сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

В одесский порт корабль прибудет в воскресенье. Эсминец USS Carney оснащен крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

По данным украинских СМИ, он примет участие в военно-морских учениях Sea Breeze 2019, стартующих у берегов Украины 1 июля.

Накануне стало известно, что в Одессу было переброшено отделение морской пехоты США. Военные прибыли на быстроходном транспортно-десантном корабле USNS Yuma.

В начале июня на Балтике прошли крупномасштабные военно-морские маневры НАТО BALTOPS-2019. В маневрах задействовали 44 военных корабля, 40 самолетов и 12 тыс. военнослужащих, сообщает iz.ru

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