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Американский эсминец вошел в Черное море
Американский ракетный эсминец USS Carney вечером 29 июня вошел в акваторию Черного моря и направился в Одессу, сообщило агентство «Интерфакс-Украина».
По данным украинских СМИ, он примет участие в военно-морских учениях Sea Breeze 2019, стартующих у берегов Украины 1 июля.
Накануне стало известно, что в Одессу было переброшено отделение морской пехоты США. Военные прибыли на быстроходном транспортно-десантном корабле USNS Yuma.
В начале июня на Балтике прошли крупномасштабные военно-морские маневры НАТО BALTOPS-2019. В маневрах задействовали 44 военных корабля, 40 самолетов и 12 тыс. военнослужащих, сообщает iz.ru