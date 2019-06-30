51 минуту назад
В Пекине построили самый большой в мире аэропорт
В Пекине закончилось строительство самого крупного в мире аэропорта «Дасин». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на власти города.
У «Дасин» будет четыре взлетно-посадочные полосы. Таким образом за год он сможет принимать около 620 тыс рейсов, а к 2025 году его пропускная способность сможет достигнуть 72 млн человек.
«Первые два этажа предназначены для прилета и выдачи багажа, первый — для внутренних рейсов, второй — для международных. Соответственно, четвертый этаж предназначен для международных вылетов, а третий — для внутренних», — рассказал Цзяньхуа о структуре здания.
Его крыша также признана одной из самы больших и по своей площади равна 25 футбольным полям.
Открытие аэропорта назначено на 30 сентября. Проектировщики надеятся, что таким образом, они смогут освободить международный аэропорт «Шоуду», который считается одним из самых загруженных в мире.
5 марта стало известно, что в Италии построили круизный лайнер Costa Venezia специально для китайского рынка. Длина круизного судна — 323 м, у него 15 пассажирских палуб, одновременно оно может принять около 5,2 тыс. гостей, сообщает iz.ru
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