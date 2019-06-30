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53 минуты назад

Трамп и Ким Чен Ын впервые в истории встретятся на границе двух Корей

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Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые в истории встретятся в демилитаризованной зоне Пханмунджом на границе двух Корей. Об этом 30 июня сообщил американский президент по итогам переговоров с коллегой из Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Сеуле.

«Мы едем на границу, в демилитаризованную зону, я буду встречаться с председателем Кимом. Жду нашей встречи, у нас сложились хорошие отношения», — цитирует Трампа ТАСС.

При этом президент Мун Чжэ Ин отметил, что грядущая встреча на границе станет первой после подписания соглашения о перемирии между США и КНДР 66 лет назад.

Трамп добавил, что длительных переговоров не ожидается и он просто хочет пожать руку Ким Чен Ыну и поздороваться.

«Отношения США и КНДР улучшаются, но Вашингтон не торопит Пхеньян, добиваясь соглашения о денукклеаризации», — указал он.

О своих планах посетить демилитаризованную зону Трамп заявил 29 июня на саммите «большой двадцатки» в Осаке. Тогда президент США не был уверен, что встретится с лидером КНДР, но указал, что в Пхеньяне полохительно восприняли его предложение о контакте.

Отвечая на вопросы журналистов, политик добавил, что был бы не против зайти и на территорию КНДР.

Последний раз северокорейский и американский лидеры встречались в Ханое 27 февраля. Они обсуждали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова и отказе Пхеньяна от ядерного оружия, но так и не достигли соглашения. Саммит окончился раньше запланированного срока.

23 июня стало известно, что Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа. По мнению северокорейского лидера, оно имеет отличное содержание, сообщает iz.ru.

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