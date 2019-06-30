ФК «Елец» уступил дома, проведя большую часть матча вдесятером

Команда Юрия Адоньева опустилась уже на 7-е место в турнирной таблице.

Футбольный «Елец» расстроил своих поклонников домашним поражением от соседей по турнирной таблице «Орла» - 0:2.

Вероятно, ельчане еще не оправились от поражения 0:6 в предыдущем туре, но и в следующем матче сыграли крайне бледно. Гости добились преимущества с помощью нехитрой тактики – дальних забросов на своего рослого нападающего Максима Николаева, который буквально затерзал оборону ельчан. На 21-й минуте Николаев убежал один к хозяйским воротам и заставил капитулировать вратаря Александра Баженова – 0:1.

Спустя ровно пять минут нападающий вновь рвался к воротам, и был остановлен недозволенным приемом Улугбека Исакова, который тут же увидел перед собой красную карточку за фол последней надежды.

Вдесятером «Елец» не только не смог отыграться, но и тратил больше сил на поле, чем соперник, что привело к большому количеству ошибок во втором тайме. Одной из низ гости воспользовались: потеря мяча на своей половине поля обернулась быстрой ответной атакой гостей, которую Иван Щербаков завершил ударом под перекладину.

«Орел» на одно очко обошел ельчан в турнирной таблице и поднялся на 6-ю строчку, даже сыграв на один матч меньше.

«Елец» же уже 7-й, постепенно утратив статус и одного из законодателей мол в турнире и даже «грозы фаворитов». 6 июля подопечные Юрия Адоньева сыграют в Нововоронеже против «Атома», занимающего 3-е место.

ФК «Елец» - ФК «Орел» - 0:2 (0:1)

Голы: М.Николаев, 21 (0:1). И.Щербаков, 65 (0:2).

ФК «Елец»: 1. Баженов (к). 19. А.А.Ролдугин (6. С.Немченко, 80). 14. Кривоносов. 12. Карпухин. 20. Элларян. 21. Головкин (10. В.Сотников, 71). 8. Курышев. 7. Чечурин. 9. Молодцов. 3. Неделин. 5. У.Исаков.

ФК «Орел»: 16. М.Сафонов. 26. Симаков (15. М.Морозов, 69). 4. Копылов. 27. Васюков. 49. Кванин. 99. Ручкин (86. Н.Новиков, 78). 5. Д.Меркулов (6. Александриа, 83). 11. И.Щербаков. 20. Лукша (21. Успенский, 87). 10. Мирошкин. 9. М.Николаев (к) (19. Алёхин, 62).

Предупреждения: Алёхин, 63. Симаков, 66. Кванин, 90. Удаление: У.Исаков, 26 (фол последней надежды).

Судьи Я.Хромей, В.Копаев, К.Кандаков (все - Воронеж). Инспектор С.Кадыков (Калуга).

29 июня. Елец. Стадион «Труд». 250 зрителей.