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Украинских солдат-штрафников во главе с полковником отправили на гей-парад в Киев

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Такую информацию озвучил во время брифинга начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что по указанию командующего «ООС» Сырского был сформирован сводный отряд из провинившихся военнослужащих оперативно-тактических группировок «Восток» и «Север» в количестве 50 человек, которые под угрозой увольнения и дисциплинарных взысканий 24 июня были направлены в Киев для участия в так называемом «Марше равенства».

«Такая идея украинскому генералу пришла в голову после того, как зону «ООС» посетил председатель военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано.

С целью заслужить расположение военного чиновника из ЕС генерал Сырский принял «инновационное» решение об участии в гей-параде – для демонстрации того, что военнослужащим ВСУ не чужды европейские ценности, а руководство ВСУ готово пойти на всё, ради интеграции в ЕС и НАТО», – пояснил Яков Осадчий.

Начальник пресс-службы отметил также, что особый интерес вызывает решение Сырского по назначению старшего парадного расчёта, которым стал начальник ракетных войск и артиллерии «ООС» полковник Богдан Союшкин, сообщает news-day.info

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Комментарии (4)

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Польский пан

36 минут назад
игп, Не забудь клизму сделать
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игп

37 минут назад
Я буду нести флаг Украины
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Украина

38 минут назад
Это великая честь идти маршем с проткнутыми. Мы ждали этого
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чк

46 минут назад
Теперь узаконенные хохло-педики.-евро-педики.
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