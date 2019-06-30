сегодня, 08:15
На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино
50-летняя жительница итальянского города Падуя оказалась на 27 часов "запертой" в лифте без еды и воды. Ситуацию осложнила стоявшая на улице 30-градусная жара. От обезвоживания женщину спасло вино, передает Corriere del Veneto.
При этом кнопки вызова диспетчера в кабине не оказалось. Крики о помощи также не помогли.
По некоторым данным, в тот день в подъезде работала уборщица. Она заявила, что никаких звуков из лифта не слышала. Есть предположение, что женщина работала в наушниках.
Между тем, пытаясь справиться с жаждой, итальянка сломала горлышко одной из бутылок и стала понемногу выпивать, "только чтобы выжить".
Женщину спасли на следующий день - тревогу подняла ее дочь, которая сутки не могла дозвониться до матери, сообщает rg.ru