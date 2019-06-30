сегодня, 08:10
В Москве задержали высадку рейса из Грузии из-за поиска людей с инфекцией
Пассажирам, прибывшим в Москву из Батуми, полчаса не давали выйти из самолета после приземления. Проверку, чтобы «предотвратить распространение на территории России инфекционных заболеваний», устроили специалисты Роспотребнадзора
Речь идет об инциденте, который произошел накануне. По информации Telegram-канала Mash, рейс Батуми — Москва приземлился в Домодедово около 16:15 мск. Однако выйти из самолета прибывшим в российскую столицу пассажирам не разрешили. Спустя примерно полчаса, в 16:40 мск, все они, по данным собеседников канала, все еще находились на своих местах: проверку прилетевшим устроил Роспотребнадзор. Осведомленный источник «РИА Новости» отмечал, что сотрудники ведомства проверяли пассажиров «пять-десять минут». Такие процедуры, утверждал он, происходят каждый день.
Общая задержка высадки пассажиров рейса «Уральских авиалиний» из Батуми составила не более получаса, прокомментировали ситуацию в самом Роспотребнадзоре. Для выявления инфекционных больных медики, по информации представителей ведомства, использовали бесконтактные градусники.
Во время проверки, уточнили в пресс-службе, специалисты обнаружили в самолете ребенка с температурой 38 градусов. На борт проверяющие вызвали врача из медпункта аэропорта. Медик впоследствии поставил ребенку диагноз фарингит. «От госпитализации, — рассказали в Роспотребнадзор, — родители отказались и проследовали дальше по месту жительства».
Других заболевших среди пассажиров и членов экипажа ведомственные эксперты не нашли. Сколько всего человек оставалось на борту самолета во время проверки, в пресс-службе не уточнили.
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