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В Москве задержали высадку рейса из Грузии из-за поиска людей с инфекцией

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Пассажирам, прибывшим в Москву из Батуми, полчаса не давали выйти из самолета после приземления. Проверку, чтобы «предотвратить распространение на территории России инфекционных заболеваний», устроили специалисты Роспотребнадзора


Осмотр специалистами прилетевшего из Батуми в московский аэропорт Домодедово борта авиакомпании «Уральские авиалинии» проводился «в целях предотвращения ввоза и распространения на территорию Российской Федерации инфекционных заболеваний». Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы Роспотребнадзора сообщает агентство «Москва».

Речь идет об инциденте, который произошел накануне. По информации Telegram-канала Mash, рейс Батуми — Москва приземлился в Домодедово около 16:15 мск. Однако выйти из самолета прибывшим в российскую столицу пассажирам не разрешили. Спустя примерно полчаса, в 16:40 мск, все они, по данным собеседников канала, все еще находились на своих местах: проверку прилетевшим устроил Роспотребнадзор. Осведомленный источник «РИА Новости» отмечал, что сотрудники ведомства проверяли пассажиров «пять-десять минут». Такие процедуры, утверждал он, происходят каждый день.

Общая задержка высадки пассажиров рейса «Уральских авиалиний» из Батуми составила не более получаса, прокомментировали ситуацию в самом Роспотребнадзоре. Для выявления инфекционных больных медики, по информации представителей ведомства, использовали бесконтактные градусники.

Во время проверки, уточнили в пресс-службе, специалисты обнаружили в самолете ребенка с температурой 38 градусов. На борт проверяющие вызвали врача из медпункта аэропорта. Медик впоследствии поставил ребенку диагноз фарингит. «От госпитализации, — рассказали в Роспотребнадзор, — родители отказались и проследовали дальше по месту жительства».

Других заболевших среди пассажиров и членов экипажа ведомственные эксперты не нашли. Сколько всего человек оставалось на борту самолета во время проверки, в пресс-службе не уточнили.

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