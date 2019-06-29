Как журналист GOROD48 заставил тренера «Металлурга-М» кувыркаться

Опыт опять победил молодость, сухой расчет одолел необоснованный идеализм.

Дублеры липецкого «Металлурга» на своем поле потерпели очередное поражение в первенстве СФФ «Центр» (третий дивизион) от смоленского «Красного-СГАФКСТ» - 0:4.

Аббревиатура в названии гостей расшифровывается, как Смоленская Государственная Академия физической культуры, спорта и туризма.

Смоленские «академики» выступают не в пример лучше липчан: они потерпели одно-единственное поражение в сезоне и по праву входят в группу лидеров. Ближайшую же смену игрокам липецкого «Металлурга» поражениями не увидишь, в том числе крупными, были в нынешнем сезоне и 1:8 в Волжском, и 2:6 в Курске и 0:5 – на своем поле от лискинского «Локомотива».

- Мы сегодня больше двух не пропустим, – заявил перед матчем второй тренер «Металлурга-М» (так он числится на сайте клуба) Игорь Стебенев, не приведя ни одного разумного довода в свою пользу, а мотивировав свой выбор «верой в ребят». На наш взгляд, верить лучше в Бога, а футболистов – тренировать при наличии у них способностей.

В ответ на предматчевую версию журналиста GOROD48 «меньше четырех не получат» завязался спор. Ставка – 10 кувырков по газону Центрального стадиона «Металлург».

- И мы еще снимем на видео твои кувырки и выложим в Сеть, - предложил спутник г-на Стебенева, видимо, тоже веривший не в высшие силы.

В итоге парню придется кувыркаться, а мы покажем это в ближайшее время на GOROD48 (все честно, не так ли?).

«Металлург-М» продержался всего 10 минут, после чего пропустил первый мяч. В первом тайме он оказался единственным, но после перерыва в ворота липчан влетели еще три.

«Металлург-М» - «Красный-СГАФКСТ» (Смоленск) – 0:4 (0:1)

Голы: Мешковский, 10 – 0:1. Горьков, 51 – 0:2. Мешковский, 74 – 0:3. Корнеев, 78 – 0:4.

«Металлург-М»: Зеленов, Немов, Смирных, З.Иванников, И.Елисеев, Кукин, Мохов, Потрусаев (Тиньков, 80), Глебов, Колченко, Разомазов.

«Красный-СГАФКСТ»: А.Соколов (Найденов,84), С.Казаков (Кондратенко, 80), Жвачкин (К), Рубчинский, Горьков, И.Федоров, Корнеев, Бачевский, Мамонтов (Минкин, 73), Плотников, Мешковский (Прохоров, 86).

Предупреждены: Казаков, 71. Жвачкин, 82. Плотников, 88 (все - «Красный-СГАФКСТ»).

Судьи: Р. Шафеев (Волгоград), А. Матвеева, А. Поликарпова (обе Тамбов).

29 июня. Липецк. Стадион «Сокол». Облачно. 100 зрителей.