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Водителя автобуса оштрафовали после нашей публикации

3 526
#автобус
Водителя автобуса оштрафовали после нашей публикации

ГАИ оперативно реагирует на ролики с нарушениями правил дорожного движения.

Напомним, накануне мы рассказали о том, что водитель маршрутки наплевал на светофор, причём он нарушил правила прямо под окнами мэрии Липецка. На запись видеорегистратора попало нарушение правил дорожного движения водителем 352-го маршрутного автобуса, который проехал на красный сигнал. Кроме того, из крайней правой полосы транспорт повернул налево. Нарушение было совершено на Театральной площади.

Как сообщил GOROD48 начальник ГАИ по городу Липецку Олег Володин, водитель автобуса «Мерседес» был оперативно установлен, и уже вчера на него составили протокол об административном правонарушении по статье 12.12.

- Нарушитель привлечён к административной ответственности и оштрафован на 800 рублей, - отметил Олег Володин. - Со своей стороны мы хотим добавить, что мы приветствуем и поддерживаем социально активных граждан, которые реагируют на нарушения правил дорожного движения, делают их достоянием общественности и помогают нам следить за безопасностью на дорогах.
3 526
#автобус

Комментарии (3)

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дима

19 минут назад
№346-тые постоянно пролетают на красный свет.
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Дублер

28 минут назад
Если второй раз за год по этой статье засветился, лишение на год
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Сенсей

31 минуту назад
800р за красный, гммм...
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