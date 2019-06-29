Волонтеры просят помощи в поиске 24-летнего липчанина

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Липецкая область" просят помощи горожан в поисках 24-летнего Сергея Чекрыжова. Сведений о его местонахождении нет с 12 июня.



Желающие помочь в поиске, или имеющие какую либо информацию, могут звонить на телефон 900-988-77-11 (Ричард), или на горячую линию ДПСО "Лиза Алерт" 8-800-700-54-52.







