Происшествия

45 минут назад

Волонтеры просят помощи в поиске 24-летнего липчанина

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#пропавшие без вести
Волонтеры просят помощи в поиске 24-летнего липчанина
Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Липецкая область" просят помощи горожан в поисках 24-летнего Сергея Чекрыжова. Сведений о его местонахождении нет с 12 июня.

Желающие помочь в поиске, или имеющие какую либо информацию, могут звонить на телефон 900-988-77-11 (Ричард), или на горячую линию ДПСО "Лиза Алерт" 8-800-700-54-52.



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#пропавшие без вести

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