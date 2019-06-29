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Семейная ссора закончилась поджогом квартиры
Днем 27 июня пожарные получили сообщение о возможном суициде и угрозах поджога в жилом доме по улице 15 микрорайон В Липецке. На место вызова выдвинулось отделение 6 пожарно-спасательной части, полицейские, сотрудники газовой и спасательной служб.
Вечером этого дня на пульт дежурного МЧС вновь поступил вызов из того же дома - горела дверь злополучной квартиры. Спасатели отреагировали оперативно и прибыли к месту возгорания в считанные минуты. К моменту их прибытия очаг горения уже был потушен, никто не пострадал.
В обстоятельствах происшествия разбираются представители надзорных органов.
Андрей Перцев
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