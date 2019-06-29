Семейная ссора закончилась поджогом квартиры

Днем 27 июня пожарные получили сообщение о возможном суициде и угрозах поджога в жилом доме по улице 15 микрорайон В Липецке. На место вызова выдвинулось отделение 6 пожарно-спасательной части, полицейские, сотрудники газовой и спасательной служб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в квартире на 9-м этаже находился молодой человек, поссорившийся со своей сожительницей, он вел себя неадекватно: угрожал поджечь квартиру, совершить самоубийство, бросал с балкона на улицу предметы быта. Позже дебошир добровольно открыл дверь квартиры, и его задержали полицейские.



Вечером этого дня на пульт дежурного МЧС вновь поступил вызов из того же дома - горела дверь злополучной квартиры. Спасатели отреагировали оперативно и прибыли к месту возгорания в считанные минуты. К моменту их прибытия очаг горения уже был потушен, никто не пострадал.



В обстоятельствах происшествия разбираются представители надзорных органов.