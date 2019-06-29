Происшествия

сегодня, 09:00

Семейная ссора закончилась поджогом квартиры

12 976
#поджог
Семейная ссора закончилась поджогом квартиры

Днем 27 июня пожарные получили сообщение о возможном суициде и угрозах поджога в жилом доме по улице 15 микрорайон В Липецке. На место вызова выдвинулось отделение 6 пожарно-спасательной части, полицейские, сотрудники газовой и спасательной служб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в квартире на 9-м этаже находился молодой человек, поссорившийся со своей сожительницей, он вел себя неадекватно: угрожал поджечь квартиру, совершить самоубийство, бросал с балкона на улицу предметы быта. Позже дебошир добровольно открыл дверь квартиры, и его задержали полицейские. 

Вечером этого дня на пульт дежурного МЧС вновь поступил вызов из того же дома - горела дверь злополучной квартиры. Спасатели отреагировали оперативно и прибыли к месту возгорания в считанные минуты. К моменту их прибытия очаг горения уже был потушен, никто не пострадал.

В обстоятельствах происшествия разбираются представители надзорных органов.
12 976
#поджог

Комментарии (13)

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Андрей Перцев

4 секунды назад
Смотрите видео как липецкие чиновники плюют на закон https://youtu.be/2Cr9w6MWk4s https://youtu.be/p6oZYvpBZzs
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Точно

16 минут назад
Психиатр, 15-й микрорайон срочно сровнять землёй, тогда все будет хорошо , Все было в расход !.
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Amer

24 минуты назад
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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Психиатр

28 минут назад
Этот 15 микрароен пристанище алкашей и наркоманов!
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Вот

46 минут назад
Культурный, Иди ,дебил, и работай за МРОТ , Да заглядывай Путина то в жопу ,то в рот !.
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Истребим россию

47 минут назад
Лозунг дня в Липецке, Поможем Путину в его тяжком труде !.
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В сибири

48 минут назад
Катастрофа, а Путин свои Дряблые ягодички по саммитам пропердывает, паскуда !.
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Да ты

49 минут назад
Культурный, Бескультурный путинский долбоклюй, Когда к тебе придёт твой чёрный день, каким будешь ты ?, Дегенерат !.
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Культурный

53 минуты назад
Вот до чего, Что нет работы-это оправдание лентяев,никчемных бездарей и синерылых опущенцев.
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Лозунг дня в Липецке

сегодня, 09:19
БОЛЬШЕ ПРАВ ПСИХИАТРАМ ГОРОДА!!!
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