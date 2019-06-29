Липецкие легкоатлеты куют спортивную славу Санкт-Петербурга и Москвы (ФОТО)

Из трех медалей земляков в первенстве России только одна пойдет в зачет родному региону.

Три представителя липецкой «королевы спорта» поднялись на пьедестал почета первенства России по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. Однако Липецкой области пойдет в зачет лишь одна из их медалей.

В беге на 100 метров родной регион прославила Ирина Личман, завоевавшая «бронзу» с результатом в финале 12,04 секунды (в полуфинале с небольшим попутным ветром её время было лучше - 11,90). Победительницей стала Анна Ерастова (Санкт-Петербург) - 11,96, второй прибежала Анастасия Малышева (Краснодарский край) - 11,98.







Ирина Личман.



А вот два других воспитанника липецкой СШОР №5 Елизавета Алисова и Василий Касторных отличились в составах эстафетных команды за сборные других регионов.

Алисова вместе с командой Санкт-Петербурга победила в эстафете 4х100 метров (результат - 46,85 секунды, что на 4 сотых быстрее команды Челябинской области), а Касторных завоевал «серебро» в составе сборной Москвы в эстафете 4х400 метров. Москвичи с результатом 3.14,98 уступили только бегунам из Краснодарского края - 3.14,77.

Использовано фото из личного архива Ирины Личман и kuzbassmayak.ru