В Липецке не перестают готовить уникальных пловцов-марафонцев

Трое наших юных земляков пробились на первенство Европы.

Имена Павла Мусина, Екатерины Рыбаковой и Елизаветы Черникиной пока мало что скажут широкому кругу любителей липецких спорта.

Между тем, эти ребята стали призерами первенства страны по плаванию в открытой воде на Истринском водохранилище в Подмосковье и завоевали право представлять Россию в первенстве Европы в чешском Рачице 1-4 августа.

В возрастной группе 16-17 лет на дистанции 7,5 кг Елизавета Черникина завоевала «серебро» в упорной борьбе. После трети дистанции впереди были четыре спортсменки. После 5 км – три: Елизавета и две представительницы Волгограда. Одну из них Лиза обошла, вторую – не сумела. Ее результат – 1 час 34 минуты 32,3 секунды, что всего на 1,3 секунды хуже, чем у победительницы волгоградки Яны Курцевой - 1:34.31,0.

Павел Мусин и Екатерина Рыбакова выступали среди пловцов 14-15 лет на дистанции 5 км и тоже получили по «серебру».

Павел (59.40,7) пропустил вперед Александра Андреева из Московской области (59.14,8), а Екатерина (1:04.04,7) лишь на самом финише проиграла Полине Истоминой из Ярославля (1:04.03,1).

Липчане завоевали две медали в эстафетах. В заплыве 4х1250 метров среди юношей и девушек 14-16 лет Мусин, а также Даниил Левашов, Татьяна Шлыкова и Дарья Ручкина пришли к финишу 2-ми (1:00.15,2), уступив только команде Ярославской области (59.51,3).

Среди спортсменов 16-17 лет Черникина выступила вместе с Валерием Ольшанским, Иваном Никитиным и усилившей более старших ребят Рыбаковой. Итог – 3-е место (1:00.06,9) вслед за ярославцами (59.56,4) и туляками (1:00.06,8).

В общекомандном зачете сборная Липецкой области заняла 2-е место. Все спортсмены - воспитанники ОК СШОР областного центра.

Липецк – родина таких «звезд» марафонского плавания, как чемпионы мира Владимир Дятчин и Евгений Кошкаров, одна из немногих россиянок, переплывшая Ла-Манш Наталья Панкина, а также Ксения Попова, участница Олимпийских Игр-2016 Анастасия Крапивина. И, похоже, что благодаря нашим тренерам, в частности Заслуженному тренеру России Лидии Власевской, этот конвейер не прервется никогда.