«День «Металлурга»: липчане продлили контракты с 5-ю лидерами команды

Кроме того, у "сталеваров" появился новый врач.

Липецкий «Металлург», долго запрягавший в вопросе комплектования команды на будущий сезон, «быстро поехал» в последние дни.

Сегодня руководители «сталеваров» ударными темпами сумели заключить новые соглашения с пятью футболистами команды, каждый из которых относится к числу ведущих игроков. Свои подписи под контрактами с клубом поставили вратарь Михаил Алфимов, защитник Константин Титов, полузащитники Роман Войдель и Сергей Белоусов, форвард Руслан Ахвледиани.

Как стало известно GOROD48, «опроник» Роман Войдель (на фото) заключил контракт на один сезон, а остальные – по схеме 1+1 т.е. в случае успешного выступления в чемпионате-2019/20 (в частности, попадания команды в призовую «тройку») договоры будут автоматически продлены еще на один сезон.

Таким образом, с учетом ранее подписанных соглашений на контрактах в «Металлурге» сейчас уже 13 игроков. По нашей информации в ближайшее время в офисе клуба ждут голкипера Ивана Скрипника, защитника Илью Баульчева, хавбека Андрея Овчинникова. Одновременно набирает ход работа по «точечной селекции» за счет приглашения иногородних футболистов (имена станут известны позже).

Кроме того, к своим обязанностям приступил новый врач команды 35-летний Алексей Бордюг. Уроженец Кременчуга (Полтавская обл., Украина) закончил Киевский национальный медицинский университет имени О.О.Богомольца. С 2012 по 2018 гг. работал врачом сборной Украины по легкой атлетике, помогал команде в чемпионатах мира и Европы. С января по февраль 2019 года работал в должности врача в футбольной команде «Химки-М», выступающей с «Металлургом» в группе «Центр», а с марта по июнь 2019 года – в главной команде «Химок» в ФНЛ.