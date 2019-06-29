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Стрельбу закончил: Михаил Шарапов лишь 25-й на Европейских Играх в Минске

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#Европейские Игры #стендовая стрельба
Стрельбу закончил: Михаил Шарапов лишь 25-й на Европейских Играх в Минске

Вклад липчан в успешное выступление сборной России в Минске ограничился одной "бронзой".

В Минске на II Европейских Играх завершил борьбу последний из четырех липчан, вызванных в сборную России. Михаил Шарапов в соревнованиях по стендовой стрельбе в упражнении «скит» не пробился в финал и финишировал на 25-м месте.

20-летний стрелок поразил 110 мишеней из 125 возможных – видимо, дебютанта соревнований такого уровня подвело волнение. В первой серии (25 выстрелов) он умудрился совершить 6 промахов. В дальнейшем Шарапов стрелял лучше – в частности, во второй серии сбил 25 тарелочек из 25, но в финал не попал.

Еще один россиянин Александр Земелин из Краснодарского края занял 18-е место, набрав 115 очков. Победителем Европейских Игр в «ските» стал швед Стефан Нильссон (121 очко в квалификации, 57 – в финале). Второе место занял Томаш Нидерле из Чехии (122, 56), третье – итальянец Габриэль Россетти (122, 46).

Напомним, что в Минске не сумела подняться на пьедестал почета наша байдарочница Вера Собетова, легкоатлетка Яна Глотова так и не вышла на беговую дорожку у сборной России, досрочно завершившей спор за медали.

Единственную награду Европейских Игр в столице Белоруссии для Липецка завоевала Дарья Семьянова, получившая «бронзу» в состязании смешанных команд у стендовиков в упражнении «трап», где ее напарником стал олимпийский чемпион-2004 Алексей Алипов.

За два дня до завершения соревнований сборная России вне конкуренции – 81 медаль (33 «золотые», 16 «серебряных» и 32 «бронзовые). На втором месте хозяева состязаний белорусы, но у них гораздо меньше наград – 59.

Фото topsport48.ru


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#Европейские Игры #стендовая стрельба

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