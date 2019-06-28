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23 минуты назад
Липецкая вечЁрка: иск за разруху, вместо Уваркиной и сгоревшие Porsche Cayenne
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 28 июня.
Две сотни комментариев читатели оставили под новостью «За разрушающуюся зону отдыха у Комсомольского пруда взыщут через суд». Подрядчик не стал добровольно устранять огрехи в работе. Теперь его ждут в суде. Что строителям ставят в вину – липчане сами видят у Комсомольского пруда: косые облупленные бордюры цветников, кое-как смонтированные игровые комплексы, хлипкие наземные фонари, пришедшие в негодность пешеходные дорожки.
Дестрой иного рода – прямо через дорогу. Во дворе за мэрией уничтожены два дорогих автомобиля. Там находится офис липецкого общественника, специализирующегося на юридической и финансовой помощи пострадавшим в ДТП Романа Кришталя. Сгорели два автомобиля «Porsche Cayenne». Ни одна, ни вторая машина ему лично не принадлежат. Оба автомобиля находились в залоге у автоюриста. Машины не застрахованы.
Много кто из читателей высказался по поводу того, что «Николая Киреева обвинили в коррупции». У начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики нашелся племянник, выдающий лицензии на алкоголь. На лицо конфликт интересов и коррупционная схема, считают прокуроры. С этим согласны не все написавшие комментарии.
«Место Евгении Уваркиной займет Борис Корчевников». Конечно же, не в мэрии Липецка. Путин подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты РФ. В президентской квоте Корчевников займет место, ставшее вакантным в связи со сложением полномочий Евгенией Уваркиной, избранной мэром Липецка.
Дестрой иного рода – прямо через дорогу. Во дворе за мэрией уничтожены два дорогих автомобиля. Там находится офис липецкого общественника, специализирующегося на юридической и финансовой помощи пострадавшим в ДТП Романа Кришталя. Сгорели два автомобиля «Porsche Cayenne». Ни одна, ни вторая машина ему лично не принадлежат. Оба автомобиля находились в залоге у автоюриста. Машины не застрахованы.
Много кто из читателей высказался по поводу того, что «Николая Киреева обвинили в коррупции». У начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики нашелся племянник, выдающий лицензии на алкоголь. На лицо конфликт интересов и коррупционная схема, считают прокуроры. С этим согласны не все написавшие комментарии.
«Место Евгении Уваркиной займет Борис Корчевников». Конечно же, не в мэрии Липецка. Путин подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты РФ. В президентской квоте Корчевников займет место, ставшее вакантным в связи со сложением полномочий Евгенией Уваркиной, избранной мэром Липецка.