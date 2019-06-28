Четырехлетний малыш гулял один по Новокузнецку

Накануне в полицию Новокузнецка горожане привели маленького мальчика. Ни своей фамилии, ни места жительства ребенок назвать не мог, как и то, почему он оказался на улице один. Пока стражи порядка обзванивали дошкольные организации, пытаясь выяснить откуда мальчик, в полицию обратилась молодая женщина с просьбой помочь найти ее маленького сына.





В отношении женщины полицейские составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Как пишет "Сити-Н", за невнимательность ей предстоит выплатить штраф в размере до 500 рублей.



Выяснилось, что когда мама с сыном шли из детского сада, им встретилась знакомая. За беседой женщины не заметили, что ребенок ушел. А когда спохватились, ребенка уже нигде не было видно. Около часа мать пыталась найти малыша самостоятельно, но осознав, что ей нужна помощь, обратилась в полицию, сообщает VSE42.RU В отношении женщины полицейские составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Как пишет "Сити-Н", за невнимательность ей предстоит выплатить штраф в размере до 500 рублей.